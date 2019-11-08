Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşının Anıtkabir'e nakil fotoğrafları

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Yıllar önce Marmaris Belediyesi'ne ismi açıklanmayan eski bir gazeteci tarafından hediye edilen ve o zamandan bu yana da arşivlerde tutulan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşının Etnoğrafya Müzesi'nden Anıtkabir'e nakliyle ilgili fotoğraflar geçen sene basın ile paylaşıldı.