Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşının Anıtkabir'e nakil fotoğrafları

Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81'inci yıldönümü...
Yıllar önce Marmaris Belediyesi'ne ismi açıklanmayan eski bir gazeteci tarafından hediye edilen ve o zamandan bu yana da arşivlerde tutulan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşının Etnoğrafya Müzesi'nden Anıtkabir'e nakliyle ilgili fotoğraflar geçen sene basın ile paylaşıldı.
Fotoğraflar birlikte ayrıca şu paylaşımda bulunuldu:
"4 Kasım 1953'de geçici kabrin açılışında Meclis Başkanı Refik Koraltan, Başbakan Adnan Menderes, Genelkurmay Başkanı Nuri Yamut, Eski Meclis Başkanı Abdülhalik Renda, Cumhurbaşkanlığı Genel Katibi Nurullah Tolon, Eski Genel Katip Kemal Gedeleç, Ankara Valisi Kemal Aygün ve Belediye Başkanı Atıf Benderlioğlu hazır bulundu."
"Kabrin açılmasında, Erkek Teknik Sanat Okulu ve Yapı Enstitüsü öğretmen ve öğrencileri de görev aldı."
"Saat 09.05'de başlanan kabir açılışında mezarı üstten ve yandan çevreleyen mermer levhalar birer birer çıkarıldı. Kabrin üzerindeki 80 santimetre kalınlığında olan toprak tabaka alınarak, kağıt torbalarda toplandı. Daha sonra bu topraklar Anıtkabir'e getirilerek ebedi istiratgahına kondu."
"Toprağın altındaki döşeme de kaldırılarak geçici kabri boydan boya kaplayan çelik kapaklar dışarı çıkarıldı. Bu kapaklar kaldırıldığında, Atatürk'ün Türk Bayrağı'na sarılmış tabutu ile karşılaşıldı."
"500 kilogram ağırlığındaki tabut, sal tertibatı yapılmış olan vinçle yukarı çekilerek, Etnografya Müzesi'ndeki katafalka konuldu. Tabut katafalka konduktan sonra, kabrin açılmasında hazır bulunan resmi heyet tarafından bir protokol hazırlanarak imzalandı."
"Daha sonra Kız Teknik Öğretmen Okulu öğrencilerinin hazırladığı Türk Bayrağı, katafalkın üzerine serildi. Naaş önünde beş gün boyunca yükseköğretim öğrencileri, subaylar, sivil erkan ve generaller saygı nöbeti tuttu."
"10 Kasım 1953 günü Etnografya Müzesi önünde saat 09.05'de top atışları altında saygı duruşu sonrasında omuzlarda taşınan naaş top arabasına yerleştirildi. 136 genç asteğmenin çektiği top arabasına tören komutanı, karargahı Kara Harp Okulu Bandosu ve sancağı, Harp Okulu Alayı Flamaları, Hava Harp Okulu'ndan bir bölük, toplu halde bayrakları taşıyan gençler ile bir izci alayı iştirak etti."
"Kortej 12.15'de Anıtkabir'e ulaştı ve Ata'nın naaşı askerlerin omuzlarında Aslanlı Yol'dan hareketle tabut 12.50'de Şeref Holüne çıkan merdivenlerin ortasındaki Hitabet Kürsüsü'nün arkasında hazırlanmış olan koyu vişne rengi katafalk üzerine kondu. Sanduka açılarak saat 13.30'da naaş, Mehmetçiklerin elleriyle ebedi istiratgahına indirildi."