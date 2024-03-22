Mustafakemalpaşa Belediyesi hangi partide Mustafakemalpaşa Belediye başkanı kimdir? Mustafakemalpaşa Belediye başkan adayları
Mustafakemalpaşa Belediyesi hangi partide? Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı kimdir? Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Bursa Mustafakemalpaşa Belediyesini hangi parti kazandı ve Bursa Mustafakemalpaşa Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Bursa Mustafakemalpaşa yerel seçim sonuçları..
MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Bursa Mustafa Kemalapaşa Belediyesini 32.661alınan oy ve %%48.36oy oranı ile AK Parti adayı Mehmet Kanar kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti%48.36
- İyi Parti%47.48
- DP%1.84
- BBP%1.07
- Saadet Partisi%0.68
- DSP%0.23
- Diğer%0.35