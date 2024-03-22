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Mustafakemalpaşa Belediyesi hangi partide Mustafakemalpaşa Belediye başkanı kimdir? Mustafakemalpaşa Belediye başkan adayları

Mustafakemalpaşa Belediyesi hangi partide? Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı kimdir? Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Bursa Mustafakemalpaşa Belediyesini hangi parti kazandı ve Bursa Mustafakemalpaşa Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Bursa Mustafakemalpaşa yerel seçim sonuçları..

Mustafakemalpaşa Belediyesi hangi partide Mustafakemalpaşa Belediye başkanı kimdir? Mustafakemalpaşa Belediye başkan adayları - 1

MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Bursa Mustafa Kemalapaşa Belediyesini  32.661alınan oy ve %%48.36oy oranı ile AK Parti adayı Mehmet Kanar kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • AK Parti%48.36
  • İyi Parti%47.48
  • DP%1.84
  • BBP%1.07
  • Saadet Partisi%0.68
  • DSP%0.23
  • Diğer%0.35

TÜRKİYE HABERLERİ

Mustafakemalpaşa Belediyesi hangi partide Mustafakemalpaşa Belediye başkanı kimdir? Mustafakemalpaşa Belediye başkan adayları - 2

MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Mustafakemalpaşa Belediyesi Başkanı Mehmet Kanar Kimdir?


1976 yılında Mustafakemalpaşa’da doğdu. İlkokulu Mustafakemalpaşa’da, orta ve lise eğitimini ise Bursa Erkek Lisesi’nde tamamladı. Celal Bayar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirdi.

AKParti Mustafakemalpaşa İlçe Yönetiminde Ekonomi İşler Birim Başkanlığı görevinde bulundu. Daha sonra yine AK Parti Mustafakemalpaşa İlçe yönetiminde Teşkilat Başkanlığı, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı ve İlçe Başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu.

1 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde Milletvekili Aday Adayı oldu.
2 Ocak 2018 tarihinde yapılan kongrede yüzde 95 oy oranı ile AK Parti Mustafakemalpaşa İlçe Başkanı olarak göreve seçildi.

24 Aralık 2018 tarihinde ilçe başkanlığından istifa ederek, AK Parti Mustafakemalpaşa Belediye Başkan aday adayı oldu.

31 Mart 2019 tarihindeyapılan yerel seçimlerde halkın teveccühü ile Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı oldu.
Mustafakemalpaşa Belediyesi hangi partide Mustafakemalpaşa Belediye başkanı kimdir? Mustafakemalpaşa Belediye başkan adayları - 3

MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • AHMET BEYGİRCİ
  • ŞÜKRÜ ERDEM
  • İSA SÖĞÜT
  • CEYHAN İNCİ
  • BURAK GÖKMEN
  • SALİM DEMİRAY
  • SEDAT SEVİM
  • KEMAL YILDRAK
  • EMİNE GÜVEN
  • HATİCE GÜNERİ
  • NECİP ALBAYRAK
  • ERKAN SEYMEN
  • HAYATİ İBİŞ
  • ÖMER TAŞDEMİR
  • ÖZLEM BAYRAKTAR
  • BURAK ÇELİK
  • RİFAT NARHIN
Mustafakemalpaşa Belediyesi hangi partide Mustafakemalpaşa Belediye başkanı kimdir? Mustafakemalpaşa Belediye başkan adayları - 4

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