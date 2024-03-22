Mustafakemalpaşa Belediyesi hangi partide Mustafakemalpaşa Belediye başkanı kimdir? Mustafakemalpaşa Belediye başkan adayları

MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Mustafakemalpaşa Belediyesi Başkanı Mehmet Kanar Kimdir?

1976 yılında Mustafakemalpaşa’da doğdu. İlkokulu Mustafakemalpaşa’da, orta ve lise eğitimini ise Bursa Erkek Lisesi’nde tamamladı. Celal Bayar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirdi.AKParti Mustafakemalpaşa İlçe Yönetiminde Ekonomi İşler Birim Başkanlığı görevinde bulundu. Daha sonra yine AK Parti Mustafakemalpaşa İlçe yönetiminde Teşkilat Başkanlığı, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı ve İlçe Başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu.1 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde Milletvekili Aday Adayı oldu.2 Ocak 2018 tarihinde yapılan kongrede yüzde 95 oy oranı ile AK Parti Mustafakemalpaşa İlçe Başkanı olarak göreve seçildi.24 Aralık 2018 tarihinde ilçe başkanlığından istifa ederek, AK Parti Mustafakemalpaşa Belediye Başkan aday adayı oldu.31 Mart 2019 tarihindeyapılan yerel seçimlerde halkın teveccühü ile Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı oldu.