Müşterilerini bayıltıp taciz eden taksici: O görüntüleri eşimi kıskandırmak için çekmiştim
İstanbul'da kadın müşterisini bayılttıktan sonra taciz edip görüntüleri telefon gruplarında paylaşmakla suçlanan taksi şoförü gözaltına alındı. İfadesinde taciz iddialarını kabul etmeyen sürücü, kendisinin yaklaşık 1,5 yıldır evli olduğunu ve boşanma aşmasına geldiği karısını kıskandırmak için video çektiğini öne sürdü. Taksici, "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul'da bir taksi şoförü iddiaya göre, aracına aldığı kadın müşterisini sarhoş ederek bayılttı ve taciz etti, çektiği görüntüleri de taksici gruplarında paylaştı.