Müşterilerini bayıltıp taciz eden taksici: O görüntüleri eşimi kıskandırmak için çekmiştim

İstanbul'da kadın müşterisini bayılttıktan sonra taciz edip görüntüleri telefon gruplarında paylaşmakla suçlanan taksi şoförü gözaltına alındı. İfadesinde taciz iddialarını kabul etmeyen sürücü, kendisinin yaklaşık 1,5 yıldır evli olduğunu ve boşanma aşmasına geldiği karısını kıskandırmak için video çektiğini öne sürdü. Taksici, "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Müşterilerini bayıltıp taciz eden taksici: O görüntüleri eşimi kıskandırmak için çekmiştim - 1

İstanbul'da bir taksi şoförü iddiaya göre, aracına aldığı kadın müşterisini sarhoş ederek bayılttı ve taciz etti, çektiği görüntüleri de taksici gruplarında paylaştı.

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Müşterilerini bayıltıp taciz eden taksici: O görüntüleri eşimi kıskandırmak için çekmiştim - 2

Polis ekipleri, taksi sürücüsü B.N.'yi (28) gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli sürücü, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Müşterilerini bayıltıp taciz eden taksici: O görüntüleri eşimi kıskandırmak için çekmiştim - 3

Taksi kullanmayı 4 ay önce bıraktığını anlatan B.N., polisteki ifadesinde aracına aldığı kadının kendisinden sigara yakmak için ateş istemesi üzerine tanıştıklarını ve ardından gece boyu gezdiklerini öne sürdü.

Müşterilerini bayıltıp taciz eden taksici: O görüntüleri eşimi kıskandırmak için çekmiştim - 4

Taksici, kadının sabaha karşı yan koltukta uyuyakaldığını iddia etti.

Müşterilerini bayıltıp taciz eden taksici: O görüntüleri eşimi kıskandırmak için çekmiştim - 5

Şüpheli sürücü, kendisinin yaklaşık 1,5 yıldır evli olduğunu ve boşanma aşmasına geldiği karısını kıskandırmak için video çektiğini öne sürdü, taciz iddialarını ise kabul etmedi.

Müşterilerini bayıltıp taciz eden taksici: O görüntüleri eşimi kıskandırmak için çekmiştim - 6

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Taksici, "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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