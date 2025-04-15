Müşterilerinin eşyalarıyla dönüştürdü: 48 yıllık terzi dükkanı"Hatıra Müzesi" oldu

"BİR AİLEDEN 3 KUŞAĞA ELBİSE DİKTİM"

Kendi kıyafetlerini de diken Güner, “Ben bir aileden 3 kuşağa elbise diktim. Dede, oğul, torun ve ben de hala o insanlara elbise dikiyorum. Bunlardan dolayı bizim iş yerimizde oluşturduğumuz bir şeref defterimiz var. O şeref defterinde duygularını yazan insanlar, bizlerle ilgili olarak ve onlara kural koyduk. Dedik ki, 'Bizim bu şeref defterine, benimle ilgili duygularını yazan kişiler, burada bir hatıra eşyasını, bir ürünü hatıra olarak bırakacak’. Dükkanımızın birçok yerinde hatıra eşyalar bulunuyor. Müşterilerimizin bize hatıra olarak bıraktığı eşyalar ve binlerce ürün burada birikti. Ben müşterilerimizi burada ağırlamaktan, buranın bir müzeyi andırmasından dolayı son derece mutluyum” dedi.