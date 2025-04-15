Müşterilerinin eşyalarıyla dönüştürdü: 48 yıllık terzi dükkanı"Hatıra Müzesi" oldu
Bursa'da terzi Hamdi Güner (70), 12 yaşındayken Ahilik kültürüyle çırak olarak başladığı terzilik mesleğinde 58 yılı geride bıraktı. 48 yıllık terzi dükkanında iş insanlarından bakanlara kadar birçok ismi ağırlayıp kıyafetlerini diken Güner, müşterilerinden aldığı anı eşyalarıyla da terzi dükkanını, 'Hatıra Müzesi'ne dönüştürdü.
Osmangazi ilçesinde terzi dükkanı işleten Hamdi Güner, 12 yaşında Ahilik kültürüyle çırak olarak başladığı terzilikte 58 yılı ardından bıraktı. 48 yıllık terzi dükkanında iş insanlarından bakanlara kadar birçok ismi ağırlayıp kıyafetlerini diken Güner, müşterilerinden aldığı anı eşyalarıyla da terzi dükkanını, 'Hatıra Müzesi'ne dönüştürdü. Güner, ‘Söz uçar, yazı kalır’ şiarıyla, dükkanının başköşesine koyduğu şeref defterine de müşterilerine birkaç satır yazdırıyor.