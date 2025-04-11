Müteahhide kızdı, dairesini ateşe verdi: "Aldığım günden beri sorun yaşıyorum"

"EVİ TEKRAR YAPTIRACAĞIM"

Evi tekrar yaptıracağını belirten Durmaz, "İsterse 1 milyon TL param gitsin hiç sıkıntı yok, tekrar yaptıracağım. Bu perdelere 20 bin TL verdim, koltuklara 200 bin TL verdim. Evin eşyalarını kendim aldım ben, yaptıracağım evi tekrar. 1 ay, 2 ay gelmeyeceğim ama yaptıracağım" diye konuştu.