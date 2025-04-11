Müteahhide kızdı, dairesini ateşe verdi: "Aldığım günden beri sorun yaşıyorum"
Kırklaeli'nde dairesini aldığı günden beri sorun yaşadığını söyleyen Hüseyin Durmaz, evini ateşe verdi. Doğalgaz peteğinin düştüğünü, parkelerin şiştiğini söyleyen adam müteahhide tepki gösterdi.
Lüleburgaz'da elektrikçilik yapan Hüseyin Durmaz, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan siteden, bir süre önce daire satın aldı. Apartmanın 5'inci katında oturan Durmaz, evinde sorunlar yaşamaya başladı. Doğalgaz peteğinin düştüğünü, parkelerin şiştiğini ileri süren Durmaz, müteahhide kızıp evini ateşe verdi.