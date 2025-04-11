Müteahhide kızdı, dairesini ateşe verdi: "Aldığım günden beri sorun yaşıyorum"

Kırklaeli'nde dairesini aldığı günden beri sorun yaşadığını söyleyen Hüseyin Durmaz, evini ateşe verdi. Doğalgaz peteğinin düştüğünü, parkelerin şiştiğini söyleyen adam müteahhide tepki gösterdi.

Müteahhide kızdı, dairesini ateşe verdi: "Aldığım günden beri sorun yaşıyorum" - 1

Lüleburgaz'da elektrikçilik yapan Hüseyin Durmaz, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan siteden, bir süre önce daire satın aldı. Apartmanın 5'inci katında oturan Durmaz, evinde sorunlar yaşamaya başladı. Doğalgaz peteğinin düştüğünü, parkelerin şiştiğini ileri süren Durmaz, müteahhide kızıp evini ateşe verdi.

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Müteahhide kızdı, dairesini ateşe verdi: "Aldığım günden beri sorun yaşıyorum" - 2

Daireden çıkan dumanları gören komşularının ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahale ettiği yangın söndürülürken, evde zarar oluştu.

Müteahhide kızdı, dairesini ateşe verdi: "Aldığım günden beri sorun yaşıyorum" - 3

Dairesini aldığı günden beri sorun yaşadığını söyleyen Hüseyin Durmaz, "Evi yaktım çünkü doğal gaz peteği aşağı düştü, parkeler şişti, alçısı berbat durumda. Böyle müteahhitlik olur mu? Böyle iş yapılır mı?" dedi.

Müteahhide kızdı, dairesini ateşe verdi: "Aldığım günden beri sorun yaşıyorum" - 4

"EVİ TEKRAR YAPTIRACAĞIM"

Evi tekrar yaptıracağını belirten Durmaz, "İsterse 1 milyon TL param gitsin hiç sıkıntı yok, tekrar yaptıracağım. Bu perdelere 20 bin TL verdim, koltuklara 200 bin TL verdim. Evin eşyalarını kendim aldım ben, yaptıracağım evi tekrar. 1 ay, 2 ay gelmeyeceğim ama yaptıracağım" diye konuştu.

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