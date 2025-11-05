Müteahhidin oyunu mahkemeden döndü... 2+1 evi 3+1 oldu

Samsun'da yaşayan 33 yaşındaki M.P. adlı öğretmen, 2020 yılında İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'ndeki apartmandan 2+1 daire satın almak için bankadan kredi başvurusu yaptı.

Bankanın ekspertiz raporunda dairenin 2+1 değil 3+1 olduğu, bir odanın yan daireye katıldığı ve plana göre 95 metrekare fiili kullanım alanı olmasına rağmen 85 metrekareye düşürüldüğü tespit edildi. Kredi ile evi satın alan M.P. daha sonra avukat aracılığıyla komşuda görülen bir odanın kendi dairesine katılması için 2021 yılında 3'üncü Sulh Hukuk Mahkemesi'ne dairenin sahibi M.K.'ye dava açtı. Daireye ait tapu kayıtları ve yönetim planı mahkemeye delil olarak sunuldu.