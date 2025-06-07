Mutfak masrafını karşılamak için kurdu şimdi birçok ile gönderiyor
Bartın'da mutfak masraflarını karşılamak amacıyla mantar üretimine başlayan Cengiz Özdemir, devlet desteğiyle kurduğu 4 çadırdan oluşan tesisle iş sahibi oldu.
Kozcağız beldesi Sütlüce köyünde yaşayan ve 19 Mayıs Üniversitesi İnşaat Teknikerliği Bölümünden mezun olmasının ardından bir süre çiftçilik yaparak geçimini sağlayan 2 çocuk babası 41 yaşındaki Özdemir, televizyonda izlediği girişimciden etkilenerek istiridye mantarı üretmeye karar verdi.