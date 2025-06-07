Mutfak masrafını karşılamak için kurdu şimdi birçok ile gönderiyor

İyi ki bu işe girmişim. Burayı sadece ekonomik kazanç olarak değil, aynı zamanda rahatlama aracı olarak görüyorum. Bu şekilde üretim yapmak, çiftçilik veya hayvancılık yapmak isteyenler bulundukları Tarım ve Orman İl Müdürlüklerine gidip araştırabilirler. Hibe desteklerinden faydalanabilirler. Başladıkları işlerde de sabırlı olsunlar, üzerine gitsinler mutlaka başarırlar. Biz her zaman üretim şart diyoruz."



Özdemir, kendi işini kurmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, iş arayan gençlerin bu ve buna benzer alana yönlenebileceğini, bu konuda devletin de çeşitli imkanlar sağladığını sözlerine ekledi.



