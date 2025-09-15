Mutlak butlan ne demek, ne anlama geliyor? Mutlak butlan hangi durumlarda uygulanır, nedir?

Cumhuriyet Halk Parti (CHP) kurultay davası başlarken kritik senaryolardan birisi de mutlak butlan kararı olarak dikkat çekiyor. Bugün gerçekleşen mahkemeden kurultayların iptali ve mutlak butlan kararı çıkması durumunda Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden partinin başına geçme ihtimali bulunuyor. Mutlak butlan hukuki bir terim olarak öne çıkarken, işlemlerin geçersizliğini ifade eden bir kavramdır. Peki Mutlak butlan nedir, ne anlama geliyor? İşte, detaylar…

Mutlak butlan ne demek, ne anlama geliyor? Mutlak butlan hangi durumlarda uygulanır, nedir? - 1

Kelime anlamı olarak butlan; hukuki anlamda da geçersiz, hükümsüzlük anlamı taşıyor. Kelimenin kökeni Arapça’ya dayanıyor. Hukuki işlemlerin varlık koşullarının yetersiz veya aykırı olması nedenleriyle birlikte gündeme gelebilir ve işlemleri geçersiz kılar, Mutlak butlanın düzeltilmesi hukuken mümkün olmaz. Her kanuna aykırı durumunda butlan ilan edilmezken kişi veya kişilerin emredici kurallara aykırılık yapmış olması gerekiyor. İşte, mutlak butlana ilişkin detaylar…

TÜRKİYE HABERLERİ

Mutlak butlan ne demek, ne anlama geliyor? Mutlak butlan hangi durumlarda uygulanır, nedir? - 2

MUTLAK BUTLAN NE DEMEK?

Mutlak butlan, CHP’nin kurultay davasıyla birlikte gündeme geldi. Kelime anlamı olarak butlan; geçersiz ve hükümsüzlük anlamında kullanıyor. Hukukta butlan ise hukuki işlemin temelinde bulunan bir eksiklik veya bozukluk durumlarında geçersiz kılınması demektir.

Mutlak butlan; gerçekleşen işlemin kanuna göre geçersiz sayılması ve taraflarca işlemin ardından düzeltme şansının olmaması durumudur. Mahkemeye gelen uyuşmazlık davalarında çoğunlukla ''mutlak butlan'' re’sen tespit edilir.

Mutlak butlan ne demek, ne anlama geliyor? Mutlak butlan hangi durumlarda uygulanır, nedir? - 3

MUTLAK BUTLAN’IN AMACI NEDİR?

Mutlak butlan kararı arkasında kamu düzeni ve genel ahlak gibi temel değerlerin korunması amacı bulunur.

Emredici kurallara aykırılık (vergi kaçakçılığına dair anlaşmalar, TCK'da yasaklanan fillere dair sözleşmeler, seçim güvenliğinin tehdidine dair anlaşmalar vb.)

Ahlaka aykırı durumlarda; (Evliliği bozmaya dair sözleşmeler, insan onuruna aykırı sözleşmeler, aile yapısını bozucu anlaşmalar vb.)

Kamu düzenine aykırılık

Şekil şartlarına uymam; (Tapu işlemlerinde satış sözleşmelerinin resmi olmaması, nikah akdinin kanuni şekle uygunsuzluğu, Şirket kuruluşundaki uygunsuzluk gibi.)

Fiil ehliyetsizliği; (Hukuki kişiliği olmayanlar adına yapılan işlemler, kurulmamaş ya da sona ermiş tüzel kişilerin adına yapılan işlemler, akıl sağlığı yerinde olmayanların yaptığı işlemle vb.

Mutlak butlan ne demek, ne anlama geliyor? Mutlak butlan hangi durumlarda uygulanır, nedir? - 4

CHP’NİN KURULTAY DAVASINDA GÖZLER KARARDA

Mutlak Butlan, CHP’nin kurultay iptaliyle birlikte hukuki bir terim olarak öne çıkmıştı. 15 Eylül’de düzenlenen mahkemeden kurultayın iptali ve mutlak butlan kararı çıkması durumunda eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden partinin başına geçme ihtimali bulunuyor. Kılıçdaroğlu’nun görevi kabul etmemesi durumunda ise başka bir isim kayyum olarak atanabilecek. Saat 10.00’da başlayan mahkemede kısa süre içerisinde sonucun çıkması bekleniyor. 

DAHA FAZLA GÖSTER