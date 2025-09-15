Mutlak butlan ne demek, ne anlama geliyor? Mutlak butlan hangi durumlarda uygulanır, nedir?

Kelime anlamı olarak butlan; hukuki anlamda da geçersiz, hükümsüzlük anlamı taşıyor. Kelimenin kökeni Arapça’ya dayanıyor. Hukuki işlemlerin varlık koşullarının yetersiz veya aykırı olması nedenleriyle birlikte gündeme gelebilir ve işlemleri geçersiz kılar, Mutlak butlanın düzeltilmesi hukuken mümkün olmaz. Her kanuna aykırı durumunda butlan ilan edilmezken kişi veya kişilerin emredici kurallara aykırılık yapmış olması gerekiyor. İşte, mutlak butlana ilişkin detaylar…