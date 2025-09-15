Mutlak butlan ne demek, ne anlama geliyor? Mutlak butlan hangi durumlarda uygulanır, nedir?
Cumhuriyet Halk Parti (CHP) kurultay davası başlarken kritik senaryolardan birisi de mutlak butlan kararı olarak dikkat çekiyor. Bugün gerçekleşen mahkemeden kurultayların iptali ve mutlak butlan kararı çıkması durumunda Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden partinin başına geçme ihtimali bulunuyor. Mutlak butlan hukuki bir terim olarak öne çıkarken, işlemlerin geçersizliğini ifade eden bir kavramdır. Peki Mutlak butlan nedir, ne anlama geliyor? İşte, detaylar…
Kelime anlamı olarak butlan; hukuki anlamda da geçersiz, hükümsüzlük anlamı taşıyor. Kelimenin kökeni Arapça’ya dayanıyor. Hukuki işlemlerin varlık koşullarının yetersiz veya aykırı olması nedenleriyle birlikte gündeme gelebilir ve işlemleri geçersiz kılar, Mutlak butlanın düzeltilmesi hukuken mümkün olmaz. Her kanuna aykırı durumunda butlan ilan edilmezken kişi veya kişilerin emredici kurallara aykırılık yapmış olması gerekiyor. İşte, mutlak butlana ilişkin detaylar…