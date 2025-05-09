Mutluluğu toprakta buldular: "Akşama kadar çalıştığım zaman stres kalmıyor"

Eşini bahçede yalnız bırakmayan ona çalışmalarında yardımcı olan Feriştah Kurtarıcı ise, "Evde oturup ayağım kolum ağrıyor diyeceğine gel burada bahçede çalış. Burada da ağrıyor ama hiç değilse vakit geçiyor." diyerek toprakla meşgul olmanın güzel olduğunu söyledi.