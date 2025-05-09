Mutluluğu toprakta buldular: "Akşama kadar çalıştığım zaman stres kalmıyor"
Aydın’ın Efeler ilçesi Kızılcaköy Mahallesindeki bahçelerini işleyen Abdullah ve Feriştah Kurtarıcı çifti, toprakla uğraşmanın kendilerini mutlu ettiği gibi zamanın nasıl geçtiğini bilmediklerini söyledi.
SGK’dan emekli olan Abdullah Kurtarıcı, Kızılcaköy mahallesinde bulunan zeytin bahçesine her yıl bahar ayında eşiyle birlikte çeşitli sebzeler ekerek yaz ayında doğal ürünler tüketiyorlar. 50 yıla aşkın süredir evli olan Kurtarıcı çifti, mutluluğun toprakta olduğunu belirterek şehirde oturmak yerine bahçede çalışmanın daha güzel olduğunu belirtti.