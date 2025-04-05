Müze restorasyonunda duvara gizlenmiş 61 yıllık aşk mektubu bulundu

Pendik'te müze restorasyonu çalışmalarında 61 yıllık aşk mektubu bulundu. 1964 yılına ait bir aşk mektubu yıllarca duvarın arkasında saklı kalmış.

Müze restorasyonunda duvara gizlenmiş 61 yıllık aşk mektubu bulundu - 1

Pendik Belediyesi'nin TCDD'ye ait alanı devralmasıyla birlikte müze projesi hız kazandı. Restorasyon çalışmaları kapsamında, tarihi binanın korunarak şehre kazandırılması hedefleniyor.

Pendik Hat Boyu Caddesi üzerinde bulunan bu yapı, şehrin tarihine ışık tutacak Pendik Şehir Müzesinin bir parçası olarak düzenleniyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Müze restorasyonunda duvara gizlenmiş 61 yıllık aşk mektubu bulundu - 2

Restorasyon sürecinde binanın eski duvarlarında 1964 yılına ait bir aşk mektubu bulundu. "Ayten" ve "Yıldıray" isimlerinin geçtiği mektup, o dönemin duygusal izlerini günümüze taşıyor. Uzmanlar tarafından incelenen mektup, müzede sergilenecek tarihi belgeler arasında yerini alacak.

Müze restorasyonunda duvara gizlenmiş 61 yıllık aşk mektubu bulundu - 3

MÜZEDE SERGİLENECEK

Restorasyonu süren tarihi bina tamamlandığında ibadet ve dinlenme alanlarıyla birlikte Pendik Şehir Müzesi olarak ziyaretçilerini ağırlayacak. Müzede sergilenecek belgeler arasında Pendik'in geçmişine dair eski haritalar, fotoğraflar ve resmi dokümanların yanı sıra, Ayten ve Yıldıray'ın aşk mektubu da özel bir bölümde ziyaretçilere sunulacak.

Müze restorasyonunda duvara gizlenmiş 61 yıllık aşk mektubu bulundu - 4

YILDIRAY İLE AYTEN'İN AŞKI

Kazı çalışmalarında mektubu bulan Özcan Kayer, "Kazı çalışmaları sonrasında poşete sarılmış bir mektup buldum. Açtığımda bir aşk mektubu olduğunu anladım. Bir kısmını okudum. Yıldıray ile Ayten'in aşkı yazıyordu. Yarın asırı geçen bu mektep da duygulandım ve etkilendim." diye konuştu.

Müze restorasyonunda duvara gizlenmiş 61 yıllık aşk mektubu bulundu - 5

"MEKTUBU TAMAMLAMAK İÇİN YAPAY ZEKADAN YARDIM ALDIK"

Mektubu korumaya aldıkalrını söyleyen Mimar Ekin Barutçu, "Ayten ve Yıldıray'ın aşk hikayesini anlatıyor. Ayten veya Yıldıray bu binada yaşamış. Mektup da sahilde buluştuklarını ve evlenmek istediğinden bahsediyor. İnişli çıkışlı bir aşk hikayesi. Pendik'in geçmişini ve o dönemi hatırlatıyor. Ayten Teyze ve Yıldıray Amca'nın büyük ihtimalle vefat ettiklerini tahmin ediyoruz".

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