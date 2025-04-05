Müze restorasyonunda duvara gizlenmiş 61 yıllık aşk mektubu bulundu

YILDIRAY İLE AYTEN'İN AŞKI

Kazı çalışmalarında mektubu bulan Özcan Kayer, "Kazı çalışmaları sonrasında poşete sarılmış bir mektup buldum. Açtığımda bir aşk mektubu olduğunu anladım. Bir kısmını okudum. Yıldıray ile Ayten'in aşkı yazıyordu. Yarın asırı geçen bu mektep da duygulandım ve etkilendim." diye konuştu.