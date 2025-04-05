Müze restorasyonunda duvara gizlenmiş 61 yıllık aşk mektubu bulundu
Pendik'te müze restorasyonu çalışmalarında 61 yıllık aşk mektubu bulundu. 1964 yılına ait bir aşk mektubu yıllarca duvarın arkasında saklı kalmış.
Pendik Belediyesi'nin TCDD'ye ait alanı devralmasıyla birlikte müze projesi hız kazandı. Restorasyon çalışmaları kapsamında, tarihi binanın korunarak şehre kazandırılması hedefleniyor.
Pendik Hat Boyu Caddesi üzerinde bulunan bu yapı, şehrin tarihine ışık tutacak Pendik Şehir Müzesinin bir parçası olarak düzenleniyor.