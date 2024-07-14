Müziğin altın çağına yolculuk! Binlerce plak ve kaset arşiviyle geçmişi yaşatıyor
Kırıkkale'nin 68 yaşındaki müzisyeni Erol Tombak, 50 yılda biriktirdiği 5 bin 600 plak ve 6 bine yakın kasetlik koleksiyonuyla dikkat çekiyor. İş yerinde sergilediği bu zengin arşiv, müzikseverlere nostaljik bir yolculuk sunuyor.
Kırıkkale'de yaşayan 68 yaşındaki müzisyen Erol Tombak, müzik kariyeri boyunca topladığı 5 bin 600 plak ve 6 bine yakın kasete gözü gibi bakıyor. Bu eşsiz koleksiyonunu sergilediği iş yerinde, müzikseverlere adeta bir zaman yolculuğu yaşatıyor.