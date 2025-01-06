Müzisyen olmak istiyordu kaynakçı oldu, sıra dışı gösterisi ilgi çekiyor: "Sahne teklifleri bile geldi"
Sivas’ta yaşayan kaynak ustası Murat Aygün, gitara benzettiği metal parçalar ve spiral ile ritim tutturarak sıra dışı rock performansıyla dikkat çekiyor. Aygün, ilginç gösterisi ile çalışma ortamını bir konser havasına çeviriyor.
Sivas’ta 25 yıldır kaynak ustalığı yapan 45 yaşındaki Murat Aygün, sıradanlaşan iş gününü ve çalışma ortamını bir konser sahnesine çeviren eğlenceli performansıyla dikkat çekiyor.