Müzisyen olmak istiyordu kaynakçı oldu, sıra dışı gösterisi ilgi çekiyor: "Sahne teklifleri bile geldi"

“SAHNE TEKLİFLERİ BİLE GELDİ”

Performansının izleyenler tarafından oldukça beğenildiğini ifade eden Murat Aygün, “Dükkanda çalışırken bize de motivasyon olsun diye aklıma böyle bir şey yapma fikri geldi. Yeğenimle videolar çekiyoruz, bu videoları sosyal medyada paylaşıyoruz. Birçok kişi tarafından izleniyor, beğeniler geliyor, hatta sahne teklifleri bile geldi ancak biz bunu kendi aramızda eğlence olarak yapıyoruz. İnsanların birçoğu ilginç buluyor ve takdir ediyorlar.