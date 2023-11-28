Müzisyene çiftetelli dayağında karar belli oldu

Bursa’da bir gece kulübünde sahne alan müzisyen Özkan Süslerer’i ikinci kez çiftetelli müziği çalmadığı gerekçesiyle öldüresiye döven 8 sanık için karar verildi. Mahkeme, tutuksuz 8 sanığa, kasten yaralama suçundan takdir indirimiyle 1 yıl 5 ay 15’er gün hapis cezası verdi. Sanıklar hakkındaki hükmün açıklanması geri bırakıldı. Yaşadığı olayın ardından müziği bırakıp güvenlik olarak çalışmaya başlayan Süslerer, karara tepki gösterdi.

Müzisyene çiftetelli dayağında karar belli oldu - 1

Bursa’da istedikleri müziği ikinci kez çalmayan müzisyeni öldüresiye döven 8 sanık hakkında karar verildi.

Olay, 22 Ekim 2022’de saat 00.30 sıralarında, Mudanya ilçesi Esence Mahallesi Eşgel sahil bölgesindeki Otağ Restoran’da meydana geldi. Bir grup, iddiaya göre sahnede olan müzisyen Özkan Süslerer’den ikinci kez çiftetelli müziği çalmasını istedi.

Süslerer, bir süre sonra parçayı tekrar çalacağını söyleyince grupla müzisyen arasında tartışma çıktı. Tartışma, çalışanlar ve diğer müşterilerin araya girmesiyle tartışma sonlandı.

Kalabalık grup, bir süre sonra mola vererek sahneden inen müzisyeni, gece kulübünün arka tarafında bulunan bahçede dövdü. Çalışanların fark edip araya girmesiyle, grubun elinden kurtarılan Özkan Süslerer, çağırılan ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaburgasında kırık oluşan ve omzu çıkan 3 çocuk babası 25 yıllık piyanist şantör Süslerer, 1 ay iş göremezlik raporu aldı.

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Müzisyene çiftetelli dayağında karar belli oldu - 2

2,5 AY SONRA TAHLİYE

Olayın ardından Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından soruşturma başlatıldı. Kamera görüntülerinden kimlikleri tespit edilen şüphelilerin, gece kulübünün bulunduğu Esence Mahallesi’nde yaşadıkları belirlendi.

Olayla ilgisi olduğu tespit edilen Yakup A., U.D., Sait A., Süleyman T., Eray B., Barış B., Volkan K., Ersel G., Gökhan G. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Mudanya Adliyesi’ne sevk edilen şüphelilerden 4’ü savcılık sorgusunun ardından tutuklama, 5’i ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. 9 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Müzisyene çiftetelli dayağında karar belli oldu - 3

Soruşturma savcısının itirazı üzerine şüphelilerden 4’ü bir kez daha gözaltına alındı. Mudanya Adliyesi’ne sevk edilen 4 şüpheliden Süleyman T., çıkarıldığı nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi’nce tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2,5 ay tutuklu kalan sanık Süleyman T. de yargılama devam ederken tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.
Müzisyene çiftetelli dayağında karar belli oldu - 4

“KENDİLERİNE DİRENME YA DA KAÇMA İMKANI OLMADI”

Yaşanan olay hakkında mütalaasını açıklayan savcı, “Süslerer’in alınan kati raporunda basit bir tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek ve kemik kırığı oluşacak şekilde yaralandığı tespit edilmiştir.” dedi.

Mütalaanın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklara kasten yaralama suçundan 1 yıl 6’şar ay hapis cezası verdi.

Müzisyene çiftetelli dayağında karar belli oldu - 5

Bu cezayı mağdurun kemikleri kırıldığı için artırarak 1 yıl 9’ar aya yükselten mahkeme, ardından da verilen cezanın faillerin geleceği üzerindeki olumsuz etkilerini göz önüne alıp, takdir indirimi uygulayarak cezayı 1 yıl 5 ay 15’er güne indirdi.

Mahkeme cezaları, sanıkların kişiliği göz önüne alındığında yeniden suç işlemeyeceği kanaati hasıl olduğu gerekçesiyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.
Müzisyene çiftetelli dayağında karar belli oldu - 6

“BANA HAYVANCA SALDIRDILAR”

Yaşadığı olayın ardından müziği bırakıp, özel güvenlik olarak çalışmaya başlayan Özkan Süslerer, karara tepki gösterdi.

“Beni darbettiler, bana hayvanca saldırdılar.” diyen Süslerer, “Ben 3 ay çalışamadım. Kaburgam kırıldı, omzum çıktı, kafam gözüm darmadağınıktı.” şeklinde konuştu.
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