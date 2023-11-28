Müzisyene çiftetelli dayağında karar belli oldu

Bursa’da istedikleri müziği ikinci kez çalmayan müzisyeni öldüresiye döven 8 sanık hakkında karar verildi.

Olay, 22 Ekim 2022’de saat 00.30 sıralarında, Mudanya ilçesi Esence Mahallesi Eşgel sahil bölgesindeki Otağ Restoran’da meydana geldi. Bir grup, iddiaya göre sahnede olan müzisyen Özkan Süslerer’den ikinci kez çiftetelli müziği çalmasını istedi.

Süslerer, bir süre sonra parçayı tekrar çalacağını söyleyince grupla müzisyen arasında tartışma çıktı. Tartışma, çalışanlar ve diğer müşterilerin araya girmesiyle tartışma sonlandı.

Kalabalık grup, bir süre sonra mola vererek sahneden inen müzisyeni, gece kulübünün arka tarafında bulunan bahçede dövdü. Çalışanların fark edip araya girmesiyle, grubun elinden kurtarılan Özkan Süslerer, çağırılan ambulansla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaburgasında kırık oluşan ve omzu çıkan 3 çocuk babası 25 yıllık piyanist şantör Süslerer, 1 ay iş göremezlik raporu aldı.