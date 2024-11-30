Naci Görür, Antalya'yı uyarmıştı: "7 ve üzeri deprem üretebilir"

GEÇEN HAFTA UYARMIŞTI

Bir hafta önceki açıklamasında, bölgenin riskli fay hatlarına dikkat çeken Prof. Dr. Görür, "Antalya arazisinin üzerinde oturduğu dört tane çok önemli fay sistemi var. Akşehir Körfezi'nin doğusu, kuzeyde Eğirdir fay sistemi, batıda Fethiye-Burdur fay sistemi ve güneyde Kıbrıs-Helen fay hattı. Bu sistemlerin hepsi 7 ve üzeri deprem üretebilir. Antalya depreme dirençli kent olmalı." ifadesini kullanıp uyarılarda bulunmuştu.