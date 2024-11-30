Naci Görür, Antalya'yı uyarmıştı: "7 ve üzeri deprem üretebilir"
Antalya açıklarında saat 22.13'te 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından AFAD ekipleri kent genelinde kontrol çalışması başlattı. Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, geçen hafta Antalya bölgesindeki fay hatlarının 7 ve üzeri büyüklükte depremler üretebileceği konusunda uyarıda bulunmuştu. Görür, depreme ilişkin sosyal medya hesabından "Helen-Kıbrıs dalma-batma zonunda 5,2 deprem oldu. Dikkat ederseniz Antalya Körfezi açıklarında, geçmiş olsun." açıklamasını yaptı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), dün saat 22.13'te Akdeniz'de 4,8 büyüklüğündeki deprem meydana geldiğini duyurdu.
Deprem, Gazipaşa ilçesinin yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildi.
Deprem sonrası olumsuz bir ihbar gelmediğinin belirtildiği açıklamada saha çalışmalarının devam ettiği bildirildi.