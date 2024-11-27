Naci Görür, en yakın deprem riski olan yeri açıkladı: Karlıova-Erzincan arasındaki Yedisu Fayı'na dikkat!

"7 BARAJ RİSKLİ"

Anadolu'daki 7 barajın riskli olduğunu ifade eden Görür, "Bizim ülkemizde yeterince deprem dirençlilik çalışmalarının yapıldığını, o kentin deprem dirençli hale getirildiğini sanmıyorum. Depreme hazırlık çalışmaları belli zamanda belirli yerlerde bir faaliyet icra ediyor gibi yapılmaz. Kenti oluşturan bütün bileşenleri depreme dayanıklı hale getirilmelidir. Yeterince depreme hazırlık yapılmamaktadır. Bu da son derece yanlıştır. Deprem bütün gündemlerin üzerindedir."