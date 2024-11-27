Naci Görür, en yakın deprem riski olan yeri açıkladı: Karlıova-Erzincan arasındaki Yedisu Fayı'na dikkat!

Türkiye bir deprem ülkesi olması nedeniyle hemen hemen her gün birkaç deprem haberi geliyor. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Malatya'daki son deprem endişe verici", "2 bin 500 yıllık deprem periyodu doldu", "Karlıova-Erzincan arasındaki faya dikkat" açıklamalarıyla uyarı üzerine uyarı yapıyor. "Deprem bir beka meselesi" diyen Görür, Karlıova-Erzincan arasındaki Yedisu Fayı'na dikkat çekip en yakın deprem riski olan yer olarak açıkladı. Görür, NTV ekranlarında Yağız Şenkal'ın sorularını yanıtladı.

Naci Görür, en yakın deprem riski olan yeri açıkladı: Karlıova-Erzincan arasındaki Yedisu Fayı'na dikkat! - 1

Malatya’da dün akşam saatlerinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Jeolog ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından Malatya Fay Zonu’na dikkat çekti.

Bu fayda son büyük depremin 2 bin 500 yıl önce yaşandığını söyleyen Görür, “Endişe verici. Ciddi olarak çalışılmalı.” uyarısında bulundu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Naci Görür, en yakın deprem riski olan yeri açıkladı: Karlıova-Erzincan arasındaki Yedisu Fayı'na dikkat! - 2

NACİ GÖRÜR NTV'DE YANITLADI

"Deprem beka meselesi" diyen Görür, NTV'nin konuğu oldu ve Yağız Şenkal'ın sorularını yanıtladı.

VİDEO: Prof. Dr. Naci Görür NTV'ye konuştu

Naci Görür, en yakın deprem riski olan yeri açıkladı: Karlıova-Erzincan arasındaki Yedisu Fayı'na dikkat! - 3

"7 ÜZERİNDE DEPREM ÜRETEBİLİR"

Endişe verici olmasının nedenini, fay sisteminin özelliği olarak açıklayan Görür, "Güney kısımlarında Yeşilyurt-Malatya fayı arasında deprem oldu. Doğu Anadolu Fayı, Kahramanmaraş'taki faylar, Hatay'a dahil büyük ölçüde kırıldı. Açığa çıkan enerji Malatya'ya enjekte edildi." dedi.

Fayın çok yavaş olduğunun altını çizen Görür, "7 üzerinde deprem üretebilir." dedi.

Naci Görür, en yakın deprem riski olan yeri açıkladı: Karlıova-Erzincan arasındaki Yedisu Fayı'na dikkat! - 4

EN SON M.Ö. 500'DE DEPREM OLDU

Görür, fayın 2 bin 500 senede bir deprem ürettiğine de işaret edip en son depremi M.Ö. 500'de oluştuğunu dile getirip "Fayın periyodu dolmuş olabiliyor endişesi yaratıyor. Harekete geçer 7 üzerinde deprem olursa endişeliyim." diye konuştu.

Derhal çalışmaların başlaması gerektiğini belirten Görür, bölgedeki yapı stoğunun iyi olmadığına da işaret edip "Yönetmeliğe uygun inşaat yapılmıyor ve denetlenmiyor." dedi.

Naci Görür, en yakın deprem riski olan yeri açıkladı: Karlıova-Erzincan arasındaki Yedisu Fayı'na dikkat! - 5

"İSTANBUL'DA YAPININ YÜZDE 60'I DEPREME DİRENÇLİ DEĞİL"

"İstanbul'da yapının yüzde 60'ı depreme dirençli değil." diye konuşan Görür, "Türkiye'ye genellemek mümkün." diye konuştu.

Naci Görür, en yakın deprem riski olan yeri açıkladı: Karlıova-Erzincan arasındaki Yedisu Fayı'na dikkat! - 6

KARLIOVA İLE ERZİNCAN ARASINA DİKKAT!

Karlıova ile Erzincan arasının en çok endişe veren yer olduğunun da altını çizen Görür, "Yedisu Fayı 1790'da 7,2 deprem üretti. 250 sene geçti. Deprem tekekkürdür. Zaman doldu. Kırıldı, kırılacak. Karlıova, Kuzey Anadolu ile Doğu Anadolu Fay kesim noktası." diye konuşup deprem beklediklerini dile getirdi.

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin bölgeye enerji transfer ettiğine de dikkat çeken Görür, durumu "kritik" olarak değerlendirdi.

Görür, "Bingöl Karlıova-Göynük arası Karlıova-Erzincan arası deprem ile sınanacak ilk bölgeler arasında." dedi.

Naci Görür, en yakın deprem riski olan yeri açıkladı: Karlıova-Erzincan arasındaki Yedisu Fayı'na dikkat! - 7

İSTANBUL'DAKİ BARAJLAR RİSKLİ

İSKİ yapttıkları barajlar araştırmasından bahseden Görür, "Bu barajların bir kısmı beklenen deprem gerçekleştiği durumunda bazı barajların yıkılması söz konusu." dedi. Çalışmaların devam ettiğini de dile getiren Görür, İSKİ bazı yerlerde altyapı çalışmalarında önlemler aldığını da dile getirdi.

Naci Görür, en yakın deprem riski olan yeri açıkladı: Karlıova-Erzincan arasındaki Yedisu Fayı'na dikkat! - 8

"7 BARAJ RİSKLİ"

Anadolu'daki 7 barajın riskli olduğunu ifade eden Görür, "Bizim ülkemizde yeterince deprem dirençlilik çalışmalarının yapıldığını, o kentin deprem dirençli hale getirildiğini sanmıyorum. Depreme hazırlık çalışmaları belli zamanda belirli yerlerde bir faaliyet icra ediyor gibi yapılmaz. Kenti oluşturan bütün bileşenleri depreme dayanıklı hale getirilmelidir. Yeterince depreme hazırlık yapılmamaktadır. Bu da son derece yanlıştır. Deprem bütün gündemlerin üzerindedir."

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