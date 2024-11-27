Naci Görür, en yakın deprem riski olan yeri açıkladı: Karlıova-Erzincan arasındaki Yedisu Fayı'na dikkat!
Türkiye bir deprem ülkesi olması nedeniyle hemen hemen her gün birkaç deprem haberi geliyor. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Malatya'daki son deprem endişe verici", "2 bin 500 yıllık deprem periyodu doldu", "Karlıova-Erzincan arasındaki faya dikkat" açıklamalarıyla uyarı üzerine uyarı yapıyor. "Deprem bir beka meselesi" diyen Görür, Karlıova-Erzincan arasındaki Yedisu Fayı'na dikkat çekip en yakın deprem riski olan yer olarak açıkladı. Görür, NTV ekranlarında Yağız Şenkal'ın sorularını yanıtladı.
Malatya’da dün akşam saatlerinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Jeolog ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından Malatya Fay Zonu’na dikkat çekti.
Bu fayda son büyük depremin 2 bin 500 yıl önce yaşandığını söyleyen Görür, “Endişe verici. Ciddi olarak çalışılmalı.” uyarısında bulundu.