Naci Görür, "Henüz büyük bir depremle yüzleşmedi" diyerek uyardı: 3 fay hattı tehdit ediyor
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 il arasında olan Adıyaman'a ilişkin Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken uyarılar geldi. Adıyaman’ı tehdit eden fay hatlarının başında Doğu Anadolu Fayı, Ölü Deniz Fayı ve Bitlis Bindirme Kuşağı’nın geldiğini belirten Prof. Dr. Görür, "Adıyaman, kendi fay hattının hareketiyle oluşacak büyük bir depremle henüz yüzleşmedi." dedi.
Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenlenen “Depreme Dirençli Adıyaman” konulu konferansta konuşan İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, çarpıcı açıklamalarda bulundu.