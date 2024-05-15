Naci Görür’den deprem uyarılarıyla gündeme gelen Japon Moriwaki’ye tepki: “Adam inşaatçı ama depremle ilgili konuşuyor”
Prof. Dr. Naci Görür, deprem uyarılarıyla gündeme gelen Japon yüksek inşaat mühendisi Yoshinori Moriwaki’ye isim vermeden tepki gösterdi. Moriwaki’nin yer bilimci olmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Görür, “Adam inşaatçı, inşaatla ilgili konuşsa konuşsun yani, ama depremle ilgili konuşuyor.” dedi.
Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023’te yaşanan deprem felaketinin ardından birçok isim yaptıkları deprem uyarılarıyla gündem oldu. O isimlerden biri de Japon yüksek inşaat mühendisi Yoshinori Moriwaki.