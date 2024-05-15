Naci Görür’den deprem uyarılarıyla gündeme gelen Japon Moriwaki’ye tepki: “Adam inşaatçı ama depremle ilgili konuşuyor”

“DEPREMİ KONUŞMAYALIM DEMEK CEHALET”

Prof. Dr. Görür, programda Türkiye’nin hiçbir yerinin depremden uzak olmadığını söyledi. “Depremi konuşmayalım.” demenin cehalet olduğunu söyleyen Görür, “99’dan beri söylüyorum. Siz depreme hazırlama gibi bir iradeniz yoksa, yapmazsanız… Şimdi de öyle bütün belediye başkanları çıkıyor, gelirsem 2 bin tane ev yapacağım diyor. Onun kafasında depreme hazırlama ev yapmakla oluyor. Halbuki bir deprem bölgesinde yapılabilecek en kötü şey yeni bina yapmaktır. Çünkü nüfusu artıyorsun.” dedi.