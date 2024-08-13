Naci Görür'den dikkat çeken açıklama: İstanbul'un bu ilçesi için "Çok sağlam" dedi
Jeolog ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, olası Marmara Depremi'ne ilişkin İstanbul'un Çekmeköy ilçesinin zemin yapısının sert ve dayanımlı olduğunu, megakentte birçok ilçeye göre daha iyi bir noktada olduğunu vurguladı.
Kahramanmaraş depreminin yaraları sarılmaya devam ederken 17 Ağustos Gölcük Depremi'nin 25. yıl dönümü vesilesiyle, Çekmeköy Belediyesi ve Çekmeköy Kent Konseyi işbirliğinde Jeolog ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'ün katılımıyla, “Çekmeköy'ün Depremselliği ve Deprem Dirençli Çekmeköy” konferansı düzenlendi.
Görür, Çekmeköy'ün deprem riski ve beklenen İstanbul depremi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.