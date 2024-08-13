Naci Görür'den dikkat çeken açıklama: İstanbul'un bu ilçesi için "Çok sağlam" dedi

Jeolog ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, olası Marmara Depremi'ne ilişkin İstanbul'un Çekmeköy ilçesinin zemin yapısının sert ve dayanımlı olduğunu, megakentte birçok ilçeye göre daha iyi bir noktada olduğunu vurguladı.

Naci Görür'den dikkat çeken açıklama: İstanbul'un bu ilçesi için "Çok sağlam" dedi - 1

Kahramanmaraş depreminin yaraları sarılmaya devam ederken 17 Ağustos Gölcük Depremi'nin 25. yıl dönümü vesilesiyle, Çekmeköy Belediyesi ve Çekmeköy Kent Konseyi işbirliğinde Jeolog ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'ün katılımıyla, “Çekmeköy'ün Depremselliği ve Deprem Dirençli Çekmeköy” konferansı düzenlendi.

Görür, Çekmeköy'ün deprem riski ve beklenen İstanbul depremi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Naci Görür'den dikkat çeken açıklama: İstanbul'un bu ilçesi için "Çok sağlam" dedi - 2

Konferansta, İstanbul'da beklenen büyük depremin Çekmeköy üzerindeki muhtemel etkilerini değerlendiren Görür, Çekmeköy'ün zemin yapısının İstanbul'da diğer ilçelere göre daha güvenli olduğunu vurgulayarak bölgenin depremden etkilenme riskinin daha düşük olduğunu belirtti.

Naci Görür'den dikkat çeken açıklama: İstanbul'un bu ilçesi için "Çok sağlam" dedi - 3

Çekmeköy'ün zemin yapısının, depremler sırasında yapısal hasarı azaltacak nitelikte olduğunu ifade eden Görür, bu durumun ilçenin deprem güvenliği açısından önemli bir avantaj sağladığını söyledi.

Naci Görür'den dikkat çeken açıklama: İstanbul'un bu ilçesi için "Çok sağlam" dedi - 4

"HAZIRLIKLAR GÜÇLENDİRİLMELİ"

Prof. Dr. Görür ayrıca, muhtemel bir İstanbul Depremi öncesinde hem belediyelerin hem de devletin gerçekleştirmesi gereken hazırlıkların önemine dikkat çekti. Görür, yerel yönetimlerin ve ilgili kurumların deprem öncesinde hazırlıklarını güçlendirmesi gerektiğini belirterek deprem güvenliğini artırmak için alınması gereken tedbirler hakkında bilgiler verdi.

Naci Görür'den dikkat çeken açıklama: İstanbul'un bu ilçesi için "Çok sağlam" dedi - 5

Altyapı sorunları, ulaşım zorlukları ve ekonomik sıkıntılar gibi konulara da değinen Görür, bu tür sorunların etkilerini en aza indirmek için önceden planlama ve hazırlık yapılmasının şart olduğunu ifade etti.

Naci Görür'den dikkat çeken açıklama: İstanbul'un bu ilçesi için "Çok sağlam" dedi - 6

“Şimdi İstanbul deprem bekliyor bunu biz 1999 depreminden sonra hemen ilan ettik. Aradan 25 sene geçti, siz bana bir bilim adamı olarak sorsanız İstanbul depreme hazır mı? Cevap hayır ama İstanbul'da bir çalışma yapılmadı mı? Çok şey yapıldı ama yapılanlar yapılması gerekenlerin yanında yetersiz dolayısıyla İstanbul bu depreme hazır değil." diye konuşan Görür, "İstanbul'da bu deprem Marmara Denizi'nin içerisinde olacak bu deprem muhakkak olacak." dedi.

Naci Görür'den dikkat çeken açıklama: İstanbul'un bu ilçesi için "Çok sağlam" dedi - 7

Görür, şöyle devam etti:

"Sebebi şu; 1912 yılında Marmara'nın batısında Tekirdağ Şarköy'de deprem oldu. 1999 yılında da Kocaeli Değirmendere depremi var. İkisinin arası 160 KM de 1766 yılında beri deprem yok. Denizin içerisindeki fay biz ona kabaca Marmara Fayı desek Marmara Fayı normal deprem üretme periyodu tekerrürü 250 sene, 1766'nın üzerine 250 sene koyduğumuzda 2016 yapar. Fayın deprem üretme, tekerrür etme zamanı da dolmuş. Bir de burası sismik boşluk batısında 1912 de deprem olmuş. Doğusunda deprem olmuş Kocaeli depremi 1999 yılında ikisinin arası boşluk. Muhakkak kırılması gerekir, Bu durumda İstanbul'u depreme hazırlamak lazım. İstanbul'u depreme hazırlamak kavgayla gürültüyle olmaz. Vatandaşın can güvenliği, çoluğu, çocuğu buna hiçbir zaman da cevaz vermez. Büyük zayiat vermememiz için hükümetiyle, muhalefetiyle, halkıyla kol kola gitmemiz gerekiyor. Bunu yaparsak İstanbul'u depreme hazırlarız. Bunu yapmazsak da emin olun işi beceremeyiz."

DAHA FAZLA GÖSTER