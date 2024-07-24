Naci Görür'den yeni uyarı: "Her an deprem üretebilir!"
Türkiye bir deprem ülkesi olması nedeniyle hemen hemen hergün birkaç deprem haberi geliyor. Son olarak pazartesi günü Çanakkale Ezine'de 4,7 büyüklüğünde deprem oldu. Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür'den yeni uyarılar var. Buna göre, Bingöl Karlıova ve Kıbrıs çevresinde yeni depremler olabilir. NTV'ye değerlendirmelerde bulunan Görür, yıkıcı depremin kuzeyde beklendiğini duyurdu. Haber: Deniz Tüysüz
Jeolog Prof. Dr. Naci Görür Bingöl'den başlayıp Erzincan'a kadar devam eden Yedisuyu fayının büyük bir deprem üretebileceğinin uyarısının yaptı.