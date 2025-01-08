Naci Görür’den 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası açıklama: Bölge sıkışıyor!
Erzurum’un Pasinler ilçesi sabaha karşı 4,5 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Panik yaratan depreme ilişkin açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, yanal atımlı sarsıntının Karayazı Fay Zonu üzerinde gerçekleştiğini söyledi. Görür, “Doğu Anadolu sıkışıyor.” değerlendirmesinde bulundu.
Erzurum bu sabaha karşı depremle uyandı.
Jeolog ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından “bölgenin sıkıştığı” değerlendirmesini yaptı.