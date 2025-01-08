Naci Görür’den 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası açıklama: Bölge sıkışıyor!

Pasinler ilçesinde saat 04.30’da meydana gelen depremin büyüklüğü 4,5 olarak açıklandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sarsıntının 14,8 kilometre derinlikte gerçekleştiğini bildirdi.

Erzurum kent merkezinde de hissedilen deprem sonrası her hangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Ekipler sahada çalışma gerçekleştirdi.

Sarsıntıya ilişkin Prof. Dr. Naci Görür’den bir açıklama geldi.