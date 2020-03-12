Nadir bulunan güvercinine 100 bin dolar istiyor

Türkiye 10 taneden fazla bulunmadığı iddia ettiği güvercinine Elazığlı Mustafa Turgut, 100 bin dolar istiyor. 'Tek telli' ismindeki güvercine daha önce Arapların talip olarak 55 bin dolar verdiğini ifade eden Turgut, ''Küçükken bir komşumuz bana bir kuş vermişti. O zaman heveslendim. Bu yaşıma kadar da besledim'' dedi.
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İHA 12.03.2020 - 11:31
55 bin dolar teklif gelen 'Tek telli'ye 100 bin dolar değer biçiliyor.
Elazığ'da yaşayan Mustafa Turgut (70), komşusunun verdiği güvercinle başlayarak, 62 yıldır kuş besliyor.
70 yaşındaki Turgut ayrıca özel olarak getirttiği Miski türü güvercin ırkının devam etmesini de sağlıyor.
Miski türü güvercinlerden biri olan 'Tek telli'yi ise 46 yıldır beslediğini ifade eden Turgut, güvercinin bir çok taliplisinin olduğunu ifade ediyor.
'Tel telli'ye en son Arapların 55 bin dolara talip olduğunu ifade eden Turgut, Bunu para ile aldım. Bundan bir buçuk yıl önce 30 bin TL'ye aldım. Bir kere Araplar satın almak istedi. Onlar 55 bin dolar verdi. Ben ise 100 bin dolar istiyorum. Öyle anlaşamadık. Vermedim, vermekte istemiyorum'' dedi.
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