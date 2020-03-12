Nadir bulunan güvercinine 100 bin dolar istiyor

Miski türü güvercinlerden biri olan 'Tek telli'yi ise 46 yıldır beslediğini ifade eden Turgut, güvercinin bir çok taliplisinin olduğunu ifade ediyor.

'Tel telli'ye en son Arapların 55 bin dolara talip olduğunu ifade eden Turgut, Bunu para ile aldım. Bundan bir buçuk yıl önce 30 bin TL'ye aldım. Bir kere Araplar satın almak istedi. Onlar 55 bin dolar verdi. Ben ise 100 bin dolar istiyorum. Öyle anlaşamadık. Vermedim, vermekte istemiyorum'' dedi.