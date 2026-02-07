Nadir görülen bir hastalıkla doğdu, karnı sıvıyla doldu
Diyarbakır'da bir bebek, atreziye bağlı bağırsak delinmesi sorunuyla dünyaya geldi. Milyonda bir görülen hastalıkla doğan bebek, 4 saatlik ameliyatın ardından sağlığına kavuştu. Çocuk Cerrahı Opr. Dr. Taner Kamacı, anne karnında yapılan son ultrasonda bebeğin karnında sıvı belirlemeleriyle hastalığı tespit ettiklerini söyledi. Bebeğin karnında yaygın bir sıvıyla doğduğunu söyleyen Kamacı, doğumun hemen ardından bebeği ameliyata aldıklarını belirtti.
Ameliyatta ince bağırsağın bittiğini ve kalın bağırsağın başladığı yerde bağırsağın doğuştan kapalı olmasından kaynaklı delinme yaşandığını tespit eden Opr. Dr. delinmeyle birlikte bağırsak içeriğinin bebeğin karnına dolduğunu ifade etti.
DURUMU İYİ
Bebeğin anne karnında sindirim sistemiyle ilgili ağır problemler yaşadığına dikkat çekildi. Opr. Dr. Kamacı, hastanın karnının temizlenmesinden sonra bağırsaktaki yapışıklıkları açtıklarını ve detayları şöyle aktardı:
"Kapalı olan bağırsak kısmını çıkardık. Karın içinde enfeksiyon olduğu için bağırsağını açtıktan sonra iki ucu birbirine dikemedik ve bağırsağını, ileostomi dediğimiz bir ameliyat ile karın duvarına açtık. Ameliyattan sonra yoğun bakımda enfeksiyon tedavisi süreci başladı. Enfeksiyon değerleri çok yüksekti, yoğun bakım tedavileriyle düştü. Beslenmesine kadar takip ettik. Ameliyattın üzerinden 12 gün geçti. Bebeğimiz gayet sağlıklı. Tamamen ağızdan beslenebiliyor."
"BİN BEBEKTE BİR GÖRÜLEN BİR HASTALIK"
Bebeğin birkaç ay sonra bağırsaklarının kapatılması için tekrar ameliyat olacağını söyleyen Kamacı, devamında normal hayatına geri döneceğini ifade etti. Kamacı, ince bağırsak atrezisinin her bin bebekte bir, kalın bağırsak atrezisinin ise 2 bin bebekte bir belki de milyonda bir görülebileceğini söyledi.
Tedavisine başlanan bebeğin ise şu an sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.