Nadir görülen bir hastalıkla doğdu, karnı sıvıyla doldu

Bebeğin birkaç ay sonra bağırsaklarının kapatılması için tekrar ameliyat olacağını söyleyen Kamacı, devamında normal hayatına geri döneceğini ifade etti. Kamacı, ince bağırsak atrezisinin her bin bebekte bir, kalın bağırsak atrezisinin ise 2 bin bebekte bir belki de milyonda bir görülebileceğini söyledi.

Tedavisine başlanan bebeğin ise şu an sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.