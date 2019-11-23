Nadir görülen 'Geyik Böceği' Antalya'da görüntülendi

Böceğin nadir görülen kıymetli bir tür olduğuna dikkati çeken Aslan, "Geyik Böceği, Uluslararası Koruma Birliğinin kırmızı listesinde bulunuyor ve nesli tehdit altında bir tür olarak gösteriliyor. Ülkemizde koruma altında. Geyik Böceği'nin boynuzları büyüdükçe değeri de o kadar büyüyor." dedi.