Nadir görünen doğa olayı Samsun'da oluştu. Rulo bulut dikkat çekti
05.04.2026 16:58
Samsun'un Yakakent ilçesinde Karadeniz üzerinde nadir olan doğa olayı rulo bulut (roll cloud) görüldü.
Öğle saatlerinde Karadeniz üzerinden ilerleyen silindir şeklindeki bulut oluşumu, kısa sürede sahil hattı boyunca gözlemlendi.
Görüntüsüyle dikkati çeken bulut, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Meteoroloji uzmanları, bu tür bulutların sıcak ve soğuk hava kütlelerinin hızla yer değiştirmesi sonucu ortaya çıkan ender bir atmosfer olayı olduğunu belirtti.