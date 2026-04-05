Nadir görünen doğa olayı Samsun'da oluştu. Rulo bulut dikkat çekti

05.04.2026 16:58

AA

Samsun'un Yakakent ilçesinde Karadeniz üzerinde nadir olan doğa olayı rulo bulut (roll cloud) görüldü.

Anadolu Ajansı

Karadeniz'de nadir görülen rulo bulut oluştu.

 

Öğle saatlerinde Karadeniz üzerinden ilerleyen silindir şeklindeki bulut oluşumu, kısa sürede sahil hattı boyunca gözlemlendi.

Anadolu Ajansı

Görüntüsüyle dikkati çeken bulut, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Anadolu Ajansı

Meteoroloji uzmanları, bu tür bulutların sıcak ve soğuk hava kütlelerinin hızla yer değiştirmesi sonucu ortaya çıkan ender bir atmosfer olayı olduğunu belirtti.