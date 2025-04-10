Nadir türler arasında yer alıyor: 10 yıl sonra ilk kez Manisa'da görüldü

Bataklık çevreleri ve göllerde üreyen bir kuş olan saztavuğu, kırmızı gagası, sarı bacakları ve koyu renk tüyüyle diğer kuş türlerinden rahatça ayırt edilebiliyor. Kuş, Ege Bölgesi'nde rikse kuşu, İç Anadolu'da su tavuğu ve saz kuşu, Akdeniz'de saz tavuğu ve kırmızı gagalı kumrucuk, Karadeniz ve Marmara'da kızıl dilli rikse kuşu ismiyle biliniyor.

Sulak alanlarda yaşayan ve Türkiye'de çok yaygın olan bir kuş türü olan sakarmeke (Fulica atra) ise siyah gövdesi, gagası ve alnı beyaz bir su kuşu olmasıyla dikkat çekiyor. Sakarmeke, havalanırken uzun süre suyun üzerinde koşması ile göğsü üzerine inen bir uçak görünüşünde sert iniş yapmasıyla dikkat çekiyor.