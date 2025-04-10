Nadir türler arasında yer alıyor: 10 yıl sonra ilk kez Manisa'da görüldü
Türkiye'de nadir görülen kuş türleri arasında yer alan kara leylek, yaklaşık 10 yıl sonra Manisa'da yeniden görüntülendi. Manisa'nın en büyük sulak alanı olan Marmara Gölü'nün kuruması nedeniyle ise göçmen kuşların yeni rotası Sülüklü Göl oldu.
Geçtiğimiz yaz aylarında havaların çok sıcak olması ve yağışların beklenenden az olması sebebiyle Spil Dağı eteklerindeki Sülüklü Göl kuruma tehlikesi atlatmış, Manisa Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler ve Manisa Büyükşehir Belediyesine ait su tankerleriyle takviye edilen sularla gölün kurumasına izin verilmemişti.