Nafile oruca ne zaman, nasıl niyet edilir? Niyet etmeden oruç tutulur mu?
Berat Kandili öncesinde gündeme gelen konulardan biri de niyet konusu oldu. Oruç ibadetini hakkıyla yerine getirmek isteyen vatandaşlar, nafile oruca nasıl ve ne zaman niyet etmeleri gerektiği konusuna yanıt arıyor. Peki, nafile oruca ne zaman, nasıl niyet edilir? Niyet etmeden oruç tutulur mu?
Her yıl Ramazan ve kandil günlerinde niyet etmek ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.