Nakil iki koluyla hasat yapıyor: "Her işimi kendi başıma yapabiliyorum"
Türkiye’de ilk kez çift kol nakli yapılan Aydınlı Cihan Topal, 14 yıldır nakil kolları ile yaşamını sürdürürken şimdi de ailesiyle zeytin hasadı gerçekleştiriyor. 2008 yılında geçirdiği talihsiz kazanın ardından iki kolunu kaybeden Topal, organ bağışı sayesinde elde ettiği nakil kollarıyla hem kişisel yaşamını hem de ailesinin geçimini sürdürüyor.
Cihan Topal, 2008 yılında bir silaj makinesine iki kolunu kaptırarak ağır bir kaza geçirdi. Bu talihsiz kaza sonrasında Topal, iki yıl boyunca elleri olmadan yaşamını sürdürmek zorunda kaldı. Ancak 2010 yılında, Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen çift kol nakli ile hayata tutundu. Bu tarihi operasyon, Cihan Topal’ın yaşamını geri kazanmasına ve yeniden iş yapabilmesine imkan sağladı.