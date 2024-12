Nakil iki koluyla hasat yapıyor: "Her işimi kendi başıma yapabiliyorum"

Cihan Topal, organ bağışının hayatında çok büyük bir öneme sahip olduğunu her fırsatta dile getirdiğini belirterek, "Ben organ bağışı sayesinde bugün zeytinimi topluyor, her işimi kendi başıma yapabiliyorum. Keşke herkes organ bağışına duyarlı olsa. Çünkü bir organ, bir hayat kurtarabilir. Organ bağışı sayesinde hayatımın yeniden şekillendiği günleri hatırlıyorum ve bunun önemini her zaman anlatmaya çalışıyorum" diye konuştu.