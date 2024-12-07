Nakil iki koluyla hasat yapıyor: "Her işimi kendi başıma yapabiliyorum"

Topal’ın eşi Fatma Topal, kazadan iki yıl önce evlendiklerini ve yaşanan kötü olay sonrası zorlu bir süreç geçirdiklerini anlattı. O dönemde Cihan’ın kol kaybı nedeniyle zor günler yaşadıklarını belirten Fatma Topal, organ naklinin ardından her şeyin kolaylaştığını ifade etti. Topal, "İki yıl boyunca eşime bakmak çok zor oldu, çocuğumuz henüz altı aylıktı. Ama organ nakli ile her şey değişti. Şimdi kendi işimizi, kendi zeytinimizi iki kişi birlikte yapabiliyoruz. Çok şükür, artık hiçbir sıkıntımız yok" dedi.