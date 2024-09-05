Nakliyecilerle müşteri fiyatta anlaşamadı, keser ve sopalarla birbirlerine girdiler: 5 yaralı
İstanbul’un Sultangazi ilçesinde nakliyeciler ile müşteri arasında kavga çıktı. Mardin’den İstanbul’a taşınan müşteri ile nakliyeciler kavga, ücret konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmada taraflar keser ve sopalarla birbirlerine saldırdı.
Sultangazi’de nakliyecilerle müşteri arasında sopalı, keserli kavga çıktı.Olay, dün öğle saatlerinde Sultançiftliği Mahallesi’ndeki 156. Sokak üzerinde meydana geldi.