Nakliyecilerle müşteri fiyatta anlaşamadı, keser ve sopalarla birbirlerine girdiler: 5 yaralı

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde nakliyeciler ile müşteri arasında kavga çıktı. Mardin’den İstanbul’a taşınan müşteri ile nakliyeciler kavga, ücret konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmada taraflar keser ve sopalarla birbirlerine saldırdı.

Nakliyecilerle müşteri fiyatta anlaşamadı, keser ve sopalarla birbirlerine girdiler: 5 yaralı - 1

Sultangazi’de nakliyecilerle müşteri arasında sopalı, keserli kavga çıktı.

Olay, dün öğle saatlerinde Sultançiftliği Mahallesi’ndeki 156. Sokak üzerinde meydana geldi.

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Nakliyecilerle müşteri fiyatta anlaşamadı, keser ve sopalarla birbirlerine girdiler: 5 yaralı - 2

İddiaya göre, Mardin’den İstanbul’a taşınan bir kişi ücret konusunda nakliye çalışanları ile tartışmaya başladı.

Nakliye çalışanları ile evini taşıdıkları kişi arasında tartışma kavgaya dönüştü.
Nakliyecilerle müşteri fiyatta anlaşamadı, keser ve sopalarla birbirlerine girdiler: 5 yaralı - 3

KUTUDAN KESERİ ÇIKARDI, SALDIRDI

Nakliye çalışanları sopalarla saldırınken, bir kişi kamyonun kasasındaki kutudan keseri çıkararak kavgayı sürdürdü.

Çevredeki vatandaşlar araya girmeye çalıştı ancak olay sırasında 5 kişi yaralandı.

Nakliyecilerle müşteri fiyatta anlaşamadı, keser ve sopalarla birbirlerine girdiler: 5 yaralı - 4

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavga polisin gelmesi ile sona erdi.

Nakliyecilerle müşteri fiyatta anlaşamadı, keser ve sopalarla birbirlerine girdiler: 5 yaralı - 5

Kavgada yaralananlar ise sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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