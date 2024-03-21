Nallıhan Belediyesi hangi partide? Nallıhan Belediye başkanı kimdir? Nallıhan Belediye başkan adayları

NALLIHAN BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Nallıhan Belediyesi Başkanı İsmail Öntaş Kimdir?

03.10.1963 tarihinde Nallıhan’da doğdu. İlköğretimi Nallıhan’da, Ortaöğrenimini İstanbul Kabataş Lisesinde tamamladı. Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde tamamladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesinde Yüksek Lisans yaptı. 2004 - 2009 yılları ve 2009 - 2013 yıllarında İl Genel Meclisinde Meclis Üyesi Olarak görev yaptı. Bu görev süresinde Daimi Encümenlik, Bütçe Komisyonu Başkanlığı görevlerini yürüttü.30 Mart 2014 seçimleri ile Nallıhan Belediye Başkanlığı görevine başlayan İsmail Öntaş, 31 Mart 2019 seçimlerinde yeniden Nallıhan Belediye Başkanı seçildi. İsmail Öntaş evli ve 2 çocuk babasıdır.