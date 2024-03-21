Nallıhan Belediyesi hangi partide? Nallıhan Belediye başkanı kimdir? Nallıhan Belediye başkan adayları
Nallıhan Belediyesi hangi partide? Nallıhan Belediye Başkanı kimdir? Nallıhan Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Ankara Nallıhan Belediyesini hangi parti kazandı ve Ankara Nallıhan Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Ankara Nallıhan yerel seçim sonuçları..
NALLIHAN BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Ankara Nallıhan Belediyesini 10.276 alınan oy ve %53.63 oy oranı ile AK Parti adayı İsmail Öntaş kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti%53.63
- İyi Parti%44.36
- Saadet Partisi%0.84
- Vatan Partisi%0.47
- ALİ BAĞ%0.45
- BTP%0.25