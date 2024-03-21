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Nallıhan Belediyesi hangi partide? Nallıhan Belediye başkanı kimdir? Nallıhan Belediye başkan adayları

Nallıhan Belediyesi hangi partide? Nallıhan Belediye Başkanı kimdir? Nallıhan Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Ankara Nallıhan Belediyesini hangi parti kazandı ve Ankara Nallıhan Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Ankara Nallıhan yerel seçim sonuçları..

Nallıhan Belediyesi hangi partide? Nallıhan Belediye başkanı kimdir? Nallıhan Belediye başkan adayları - 1

NALLIHAN BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Ankara Nallıhan Belediyesini 10.276 alınan oy ve %53.63 oy oranı ile AK Parti adayı İsmail Öntaş  kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • AK Parti%53.63
  • İyi Parti%44.36
  • Saadet Partisi%0.84
  • Vatan Partisi%0.47
  • ALİ BAĞ%0.45
  • BTP%0.25

TÜRKİYE HABERLERİ

Nallıhan Belediyesi hangi partide? Nallıhan Belediye başkanı kimdir? Nallıhan Belediye başkan adayları - 2

NALLIHAN BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Nallıhan Belediyesi Başkanı  İsmail Öntaş  Kimdir?


03.10.1963 tarihinde Nallıhan’da doğdu. İlköğretimi Nallıhan’da, Ortaöğrenimini İstanbul Kabataş Lisesinde tamamladı. Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde tamamladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesinde Yüksek Lisans yaptı. 2004 - 2009 yılları ve 2009 - 2013 yıllarında İl Genel Meclisinde Meclis Üyesi Olarak görev yaptı. Bu görev süresinde Daimi Encümenlik, Bütçe Komisyonu Başkanlığı görevlerini yürüttü.

30 Mart 2014 seçimleri ile Nallıhan Belediye Başkanlığı görevine başlayan İsmail Öntaş, 31 Mart 2019 seçimlerinde yeniden Nallıhan Belediye Başkanı seçildi. İsmail Öntaş evli ve 2 çocuk babasıdır.

Nallıhan Belediyesi hangi partide? Nallıhan Belediye başkanı kimdir? Nallıhan Belediye başkan adayları - 3

NALLIHAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • KEMAL VAROL
  • SABAHATTİN METE
  • İSMAİL ÖNTAŞ
  • MERT KAYA
  • KORHAN ÖZKIVANÇ
  • DOĞAÇ BORAN
  • MUSTAFA İPEK
  • SEVİM ÖNER
  • MÜCAHİD İLGÜN
  • ERTUNÇ GÜNGÖR
  • ABDULKADİR ÖCÜT
  • ALİ ULU
  • ZAFER KODAL
  • ŞEFİK ARDA ÇİFTÇİ
  • HİLMİ AYDOĞDU
  • ALİ OZAN ŞİMŞEK
Nallıhan Belediyesi hangi partide? Nallıhan Belediye başkanı kimdir? Nallıhan Belediye başkan adayları - 4

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