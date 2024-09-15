Narin bulunmasın diye her yolu denediler: Çarpıcı ayrıntılar mahkeme kararında!

Narin Güran cinayetiyle ilgili çarpıcı ayrıntılar ortaya çıkıyor. 19 gün boyunca süren yoğun arama çalışmalarında Narin'in akrabaları tarafından sistematik bir şekilde delil karartma eylemleri gerçekleştirildiği belirlendi. Aile üyeleri tarafından 50'den fazla sahte ihbar yapılarak arama ekiplerinin dikkatinin dağıtılmaya çalışıldığı belirlendi. Narin'in amcası Salim Güran'ın işçisi R.A'nın tutuklanma gerekçesinde de bu hedef saptırmalar yer aldı.

Narin bulunmasın diye her yolu denediler: Çarpıcı ayrıntılar mahkeme kararında! - 1

Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni ve çarpıcı ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Küçük kızın tutuklanan tüm akrabaları "Suçluyu kayırma ve suç delillerini yok etmek"le suçlanmıştı. Zanlıların arama çalışması boyunca delil karartma eylemleri gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

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Narin bulunmasın diye her yolu denediler: Çarpıcı ayrıntılar mahkeme kararında! - 2

Farklı tarihlerde Tavşantepe mahallesinin değişik yerlerine bırakılan çocuk terlikleriyle de aramalar kasıtlı olarak sekteye uğratılmaya çalışıldı. "Suç delillerini yok etmekten" tutuklu Narin'in kuzeni Muhammed Kaya da terlik bulduğunu söyleyenler arasındaydı.

Narin bulunmasın diye her yolu denediler: Çarpıcı ayrıntılar mahkeme kararında! - 3

Narin'in ailesi bulunan terliğin kızlarına ait olmadığını söyledi. Aramaların 7 gününde bu kez başka bir çocuk terliği bulundu. 28 Ağustos'da Eyertutmaz deresinde iş makinelerinin yardımıyla arama çalışmaları sürerken ortaya çıkan terlik de Narin'e ait değildi.

Narin bulunmasın diye her yolu denediler: Çarpıcı ayrıntılar mahkeme kararında! - 4

Köyün çeşitli yerlerine bırakılan terlikler Narin bulunma-ması için kurulan bir tuzaktı. Narin kaybolduğu gün kursa gittiğinde ayağında kırmızı terlikleri vardı. Çocuğun cansız bedenini dereye gizlediğini itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın ifadesine göre terlikler Salim Güran'ın arabasındaydı.

Narin bulunmasın diye her yolu denediler: Çarpıcı ayrıntılar mahkeme kararında! - 5

Narin Güran'ın kaybolduktan sonraki süreçte ekiplere onlarca sahte ihbar yapıldı.  Narin'in birçok akrabası telefonlarından SIM kartlarını çıkarıp 112'yi aradı. "Ceset burada" şeklinde yapılan bu aramalar, ekipleri yanıltarak süreci uzattı. Bu sahte ihbarlarda Narin’in cansız bedeninin farklı noktalarda bulunduğuna dair 50'den fazla telefon çağrısı yapıldı.

Narin bulunmasın diye her yolu denediler: Çarpıcı ayrıntılar mahkeme kararında! - 6

HEDEF SAPTIRMALAR MAHKEME KARARINDA

Narin'in amcası Salim Güran'ın işçisi R.A'nın tutuklanma gerekçesinde de bu hedef saptırmalar yer aldı. Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), arama kurtarma çalışmalarının bir kısım şahısların hedef saptırma maksatlı suni ihbarlarıyla ve dikkat dağıtıcı eylemleriyle akamete uğratılmaya çalışıldığı tespiti yer aldı.

Narin bulunmasın diye her yolu denediler: Çarpıcı ayrıntılar mahkeme kararında! - 7

Dosyadaki JASAT tutanağına göre;

- "Suriyelilerin kaldığı çadıra yakın bir konumda terlik bulunduğu" iddia edilerek jandarma personelinin bu kısma yönlendirilmeye çalışıldığı,

- Köyde yangın çıkarıldığı, arama kurtarma çalışmaları esnasında olağan dışı elektrik kesintilerinin yaşandığı,

Narin bulunmasın diye her yolu denediler: Çarpıcı ayrıntılar mahkeme kararında! - 8

- İki şahsın bir kız çocuğunu köyün üst tarafına götürdüğü şeklindeki ihbarda bulunulduğu ,

- Yanlış ifadelerle güvenlik birimlerinin yanlış yönlendirildiği, arama ekiplerini Eğertutmaz Deresi'nden uzaklaştırılmaya çalışıldığı,

- Bu eylemlerin bir kısmının Güran ailesinin bazı üyeleri tarafından yapıldığı bilgisi yer aldı.

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