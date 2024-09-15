Narin bulunmasın diye her yolu denediler: Çarpıcı ayrıntılar mahkeme kararında!
Narin Güran cinayetiyle ilgili çarpıcı ayrıntılar ortaya çıkıyor. 19 gün boyunca süren yoğun arama çalışmalarında Narin'in akrabaları tarafından sistematik bir şekilde delil karartma eylemleri gerçekleştirildiği belirlendi. Aile üyeleri tarafından 50'den fazla sahte ihbar yapılarak arama ekiplerinin dikkatinin dağıtılmaya çalışıldığı belirlendi. Narin'in amcası Salim Güran'ın işçisi R.A'nın tutuklanma gerekçesinde de bu hedef saptırmalar yer aldı.
Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni ve çarpıcı ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Küçük kızın tutuklanan tüm akrabaları "Suçluyu kayırma ve suç delillerini yok etmek"le suçlanmıştı. Zanlıların arama çalışması boyunca delil karartma eylemleri gerçekleştirdiği ortaya çıktı.