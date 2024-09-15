Narin bulunmasın diye her yolu denediler: Çarpıcı ayrıntılar mahkeme kararında!

Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni ve çarpıcı ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Küçük kızın tutuklanan tüm akrabaları "Suçluyu kayırma ve suç delillerini yok etmek"le suçlanmıştı. Zanlıların arama çalışması boyunca delil karartma eylemleri gerçekleştirdiği ortaya çıktı.