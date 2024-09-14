Narin cinayeti: Akrabaları ceset bulunmasın diye 50 sahte ihbar yapmış

Narin Güran cinayeti Türkiye'nin gündemine otururken, 19 gün boyunca süren cansız bedeni arama çalışmaları sırasında aramaları geciktirip delil karartmak için birçok yol denendi. Aramalar sırasında çok sayıda yalan ifade verildi. SIM kartlarını çıkaran akrabalar tarafından 50'den fazla sahte ihbar yapıldı. Mahallenin değişik yerlerine terlikler bırakıldı.

Narin cinayeti: Akrabaları ceset bulunmasın diye 50 sahte ihbar yapmış - 1

Trthaber'deki bilgilere göre Narin Güran'ı arama sürecinde 19 gün boyunca onlarca sahte ihbar yapıldı. "Ceset burada" diye telefonlar açıldı, farklı tarihlerde Tavşantepe mahallesinin değişik yerlerine bırakılan çocuk terlikleriyle aramalar sekteye uğratılmaya çalışıldı.

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Narin cinayeti: Akrabaları ceset bulunmasın diye 50 sahte ihbar yapmış - 2

Edinilen bilgilere göre bazı akraba ve mahalleli sözleşmişçesine aramalara gölge düşürmeye çalıştı.

Narin cinayeti: Akrabaları ceset bulunmasın diye 50 sahte ihbar yapmış - 3

Narin Güran kaybolduktan bir gün sonra yani 22 Ağustos'ta bir terlik teki bulundu.

Narin cinayeti: Akrabaları ceset bulunmasın diye 50 sahte ihbar yapmış - 4

Aramalar, göçebelerin konakladığı yer yoğunlaştı. "Suçluyu kayırma" ve "Suç delillerini yok etmekten" tutuklu Narin'in kuzeni Muhammed Kaya da terlik bulduğunu söyleyenler arasında.

Narin cinayeti: Akrabaları ceset bulunmasın diye 50 sahte ihbar yapmış - 5

Muhammed Kaya, "Ben yolda araba ile yeğenlerime süt almak için seyir halindeyken Çarıklı yolunda terliği gördüm. Terliğin göçebelere ait olduğunu düşünerek bakmadım. Dönüşte terlik yine yolun ortasındayı. Terlik köyden 2,5 kilometre uzaktaydı. Ben terliği arabaya koydum. Köye geldiğimde bir kargaşa vardı, bu kargaşada terliği söylemeyi unuttum" dedi.

Narin cinayeti: Akrabaları ceset bulunmasın diye 50 sahte ihbar yapmış - 6

HEDEF ŞAŞIRTMAK MI İSTEDİLER?

Narin'in ailesi bulunan terliğin kızlarına ait olmadığını söyledi. Aramaların 7 gününde bu kez başka bir çocuk terliği bulundu.

Narin cinayeti: Akrabaları ceset bulunmasın diye 50 sahte ihbar yapmış - 7

28 Ağustos'da Ertutmaz deresinde iş makinelerinin yardımıyla arama çalışmaları sürerken ortaya çıkan terlik teki de Narin'e ait değildi.

Narin cinayeti: Akrabaları ceset bulunmasın diye 50 sahte ihbar yapmış - 8

Sağa sola bırakılan terlikler Narin bulunmaması için kurulan bir tuzaktı. Narin kaybolduğu gün kursa gittiğinde ayağında kırmızı terlikleri vardı.

Narin cinayeti: Akrabaları ceset bulunmasın diye 50 sahte ihbar yapmış - 9

Çocuğun cansız bedenini dereye gizlediğini itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın ifadesine göre terlikler Salim Güran'ın arabasındaydı.

Narin cinayeti: Akrabaları ceset bulunmasın diye 50 sahte ihbar yapmış - 10

Bahtiyar, ifadesinde "Narin battaniyeye sarılı sağ ön koltukta olan cesedini Salim Güran'la birlikte aracımın arka koltuğuna paspasların üzerine bıraktık. Narin'in terliklerini sağ ön koltuğun paspaslarının üzerinden alarak aracımın içiğe koydum" dedi.

Narin cinayeti: Akrabaları ceset bulunmasın diye 50 sahte ihbar yapmış - 11

50'DEN FAZLA SAHTE ARAMA YAPILDI

Aramalar sürerken Narin'in birçok akrabası telefonlarından SIM kartlarını çıkarıp 112'ye sahte ihbarlar yaptı. Narin'in cansız bedeninin farklı noktalarda görüldüğüne dair bu şekilde 50'den fazla telefon açıldı.

Narin cinayeti: Akrabaları ceset bulunmasın diye 50 sahte ihbar yapmış - 12
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