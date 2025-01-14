Narin cinayeti: Annesinin evindeki yastık kılıfında gizemli DNA bulundu

25 Ağustos günü de devam eden incelemelerde bir adet forma, yastık kılıfları, siyah bir tişört, battaniye, mor renkli çocuk giysisi, saç tokası ve bir çift ayakkabı incelenmek üzere Van Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü’ne gönderildi.

Gönderilen bu bulgular üzerinde kan tespit, sperm tespiti ve bulunabilecek bir DNA profili incelenmesi istendi.