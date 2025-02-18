Narin cinayeti davasında iki tahliye: Güran ailesinden cezaevi önünde karşılama
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklu şüphelilerden Hediye Güran ve amca Salim Güran'ın işçisi 16 yaşındaki R.A'nın tahliyesine karar verildi. Hediye Güran ve R.A. cezaevinden çıkarken Güran ailesi tarafından karşılandı.
Diyarbakır'da 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 15 şüpheli hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.