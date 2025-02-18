Narin cinayeti davasında iki tahliye: Güran ailesinden cezaevi önünde karşılama

Tutuklu şüphelilerden Hediye Güran ve amca Salim Güran'ın işçisi 16 yaşındaki R.A'nın tahliyesine karar verildi. 15 şüpheli içerisinde yer alan tutuklu şüpheliler Hediye Güran ve R.A., tutuksuz yargılanacak. Böylece, bu suçtan tutuklu kalan sayısı 6'ya düştü.



Cezaevinden çıkan iki tutuklu, Güran ailesi tarafından karşılandı.