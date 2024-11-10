Narin cinayeti davasında ilk üç gün neler yaşandı? Tarihi davada çelişkili ifadeler!

Türkiye'nin günlerce konuştuğu 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davası perşembe günü başladı.3 gün süren davanın ilk evresinde sanıklar, tanıklar konuştu, taraflar sorularını sordu. "Narin'i kim, neden öldürdü?" sorusu ise henüz yanıt bulamadı. İlk kez hakim karşısına çıkan anne Yüksel, amca Salim ve ağabey Enes suçlamaları kabul etmedi, beraatlerini istedi. Daha önce Narin'in cansız bedenini dere yatağına gizlediğini itiraf eden Nevzat Bahtiyar ise küçük kızı amca Salim Güran'ın öldürdüğünü iddia etti. Duruşmada 4 sanık ve 8'i tutuklu 26 tanık dinlendi. Dört tutuklu sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ara kararında, 26 Aralık Perşembe gününe ertelenmesine ve tutukluluk halinin devamına karar verildi. İşte Narin cinayetiyle ilgili davanın ilk 3 gününde yaşananlar...

Narin cinayeti davasında ilk üç gün neler yaşandı? Tarihi davada çelişkili ifadeler! - 1

Türkiye günlerdir 8 yaşında Narin Güran'ın vahşice öldürülmesini konuşuyor. "Narin'i kim neden öldürdü?" sorusuna yanıt arıyor. Kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin'in cinayete kurban gittiği belirlenmiş ve hazırlanan iddianamede anne Yüksel, amca Salim, ağabey Enes ve suçunu itiraf eden Nevzat Bahtiyar için "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti.

Narin cinayeti davasının ilk 3 gününde tutuklu sanıklar ve tanıklar ifade verdi. Verilen çelişkili ifadeler davanın ilk evresine damga vurdu. İşte Narin cinayetiyle ilgili davanın ilk 3 gününde yaşananlar...

TÜRKİYE HABERLERİ

Narin cinayeti davasında ilk üç gün neler yaşandı? Tarihi davada çelişkili ifadeler! - 2

DURUŞMADA 1. GÜN

Duruşmanın 1. gününde tutuklu yargılanan anne Yüksel, amca Salim, ağabey Enes ve suçunu itiraf eden Nevzat Bahtiyar ilk kez hakim karşısına çıktı. İşte duruşmanın birinci gününde yaşananlar...

İlk savunmayı yapan Nevzat Bahtiyar, Narin'i amcası Salim Güran'ın öldürdüğünü öne sürdü.

Narin cinayeti davasında ilk üç gün neler yaşandı? Tarihi davada çelişkili ifadeler! - 3

Nevzat Bahtiyar "Amca Salim Güran çağırınca eve gittim odaya girince yerde Narin'in cesedini gördüm. Salim bana, Narin'i, annesiyle kendisini uygunsuz şekilde gördüğü için öldürdüğünü söyledi" iddasında bulundu.

Bahtiyar, amca silahla tehdit etttiği için cesedi taşımayı kabul ettiğini öne sürdü. Duruşmayı müşteki sıfatıyla takip eden Narin'in babası Arif Güran, Nevzat Bahtiyar'ın sözlerine tepki gösterdi, fenalaşınca salondan çıkarıldı.

Narin cinayeti davasında ilk üç gün neler yaşandı? Tarihi davada çelişkili ifadeler! - 4

Sanık Salim Güran ise, Narin'in annesiyle ilişkisi olduğu iddialarını reddetti. Nevzat Bahtiyar'ın sözlerini yalanladı. "Çıksın itiraf etsin. Yalan söylüyor." dedi. Narin'in kaybolduğunu olay günü 18.30'da tarladan dönerken öğrendiğini öne sürdü.

Salin Güran'a daraltılmış baz ve HTS kayıtları da soruldu. Baz verilerine göre Arif’in evine gittiğiniz tespiti var sorusuna? “Ben Arif’in evine hiç gitmedim. Bazın göstermesi normaldir, çünkü Arif ve benim evim arasında 30 metre var” diye yanıt verdi.

Narin cinayeti davasında ilk üç gün neler yaşandı? Tarihi davada çelişkili ifadeler! - 5

Anne Yüksel Güran da ifadesinde, hakkındaki iddialara tepki gösterdi. "Namusumuza dil uzatılıyor, beni öldürün ama namusuma leke sürmeyin." dedi. Anne Yüksel Güran, Nevzat Bahtiyar ve Salim Güran'ın evine geldiği iddiasının da doğru olmadığını söyledi.

Narin kaybolduğu zaman kolundaki ısırık iziyle gündeme gelen ağabey Enes Güran, gözünde oluşan morluğun mısır tarlasında Narin'i ararken olduğunu söyledi.

Amcası ile annesi arasındaki ilişki iddiası sorulduğunda "O benim annem, bu şekilde sormanız çok kötü" dedi. Mahkeme başkanı da özür dileyerek gerçeği ortaya çıkarmaya çalıştığını söyledi.

Narin cinayeti davasında ilk üç gün neler yaşandı? Tarihi davada çelişkili ifadeler! - 6

Daha sonra tanıkların dinlenmesine geçildi. Baba Arif Güran'a Nevzat Bahtiyar'dan şüphelenip şüphelenmediği soruldu. Bahtiyar'la daha önce bir araba ticareti konusunda tartıştıklarını söyledi. O sırada Bahtiyar'ın kekelemesiyle dalga geçtiğini ifade etti. Tüm sanıklardan şikayetçiyim dedi.

Narin cinayeti davasında ilk üç gün neler yaşandı? Tarihi davada çelişkili ifadeler! - 7

DURUŞMADA 2. GÜN

Narin Güran cinayetiyle ilgili 2. duruşmada tanıklar dinlendi. Narin'in ağabeyi Baran Güran,, cinayeti Nevzat Bahtiyar'ın işlemiş olabileceğini söyledi. Güran,, köyde gizli toplantı yapıldığı iddialarını ise yalanladı. İşte duruşmanın ikinci gününde yaşananlar...

Diyarbakır'da Narin Güran cinayetine ilişkin duruşmanın ikinci gününde tanıklar dinlendi. Onlardan biri de Narin'in ağabeyi Baran Güran'dı.

Narin cinayeti davasında ilk üç gün neler yaşandı? Tarihi davada çelişkili ifadeler! - 8

Katilin Nevzat Bahtiyar olabileceğini söyleyen ağabey Güran, "O kadar soğukkanlı ki sanki 50 cinayet işlemiş ve hiçbir şey olmamış gibi rahat davranıyor." dedi. Narin öldürüldükten sonra köyde gizli toplantı yapıldığı iddialarını ise yalanlayan Baran Güran, "Bir toplantı olsaydı herkesin göreceği yerde, köyde mi yapılırdı? Bize kimse 'Özel bir toplantı var.' demedi, olmadı da. Aile bireylerinin evleri köyde, gizli bir yerde değil. Toplantı olsaydı gizli olmazdı." dedi.

Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ'ın "Annen ve amcan arasındaki ilişkiyi Enes görseydi ne yapardı?" sorusunu da Baran Güran, "Öldürürdü" diye yanıtladı.

Narin cinayeti davasında ilk üç gün neler yaşandı? Tarihi davada çelişkili ifadeler! - 9

Duruşmada Narin'in otopsi bilgileri anlatılırken fenalaşan baba Arif Güran hastaneye kaldırıldı.

Baran Güran'a ailesinin çelişkili ifadeler verdiği sorulunca "Ailem hayatı boyunca karakolda ifade vermedi Bu kadar çelişki olması normal." dedi. Tanıklardan Melek Güran da Narin'i eşi Salim Güran'ın öldürmediğini öne sürdü.

Küçük kızın DNA örnekleri amca Salim Güran'ın aracında tespit edilmişti. Avukatların, "Çocuklarınız Narin ile oynadığı için DNA'sı bulaşmış olabilir mi" sorusuna "olabilir" diye yanıt verdi.

Narin cinayeti davasında ilk üç gün neler yaşandı? Tarihi davada çelişkili ifadeler! - 10

Delilleri yok etmekle suçlanan tutuklu yenge Maşallah Güran da cinayet şüphelisi olarak Nevzat Bahtiyar'ın adını verdi. Duruşmada 18 yaş altı çocuklar pedagog eşliğinde ifade verdi. Tüm tanıklar, Salim Güran'ın onları yönlendirdiği iddialarını da yalanladı.

Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi Vecdi Bahtiyar da tanık olarak ifade verenler arasındaydı. Salim Güran'la gerçekleştirdiği cep telefonu görüşmeleri sorulan Vecdi Bahtiyar, "Kaybolduğunu öğrendikten sonra Narin'i sordum. Komşum olduğu için merak ettim. Sıralı aramalar tamamen merak ediyordum ondan kaynaklı." dedi.

Narin cinayeti davasında ilk üç gün neler yaşandı? Tarihi davada çelişkili ifadeler! - 11

Bir diğer tanık Amca Erhan Güran ise; Narin'in cansız bedeni bulunduktan sonra Vejdi Bahtiyar'ın kendisini aradığını ve "Bu işi Nevzat ve Salim yapmış" dediğini söyledi. "Ben de beni arayacağına, bişey biliyorsan jandarmayı ara dedim." dedi.

Daha sonra Narin'in babasının amcası Ali Rıza Güran ifade verdi. Güran'a Nevzat Bahtiyar'ın eşi Gazal Bahtiyar'ın iddiaları soruldu.

Ali Rıza Güran, "Nevzat Bu işi kabul etsin, yardım ederiz" şeklinde bir teklifte bulunmadığını söyledi.

Narin cinayeti davasında ilk üç gün neler yaşandı? Tarihi davada çelişkili ifadeler! - 12

Duruşma tamamlandıktan sonra salondan çıkarıldığı sırada Enes Güran, Nevzat Bahtiyar’a bakarak “Kamera kayıtları çıktığında göreceğiz” diye seslendi.

Narin cinayeti davasında ilk üç gün neler yaşandı? Tarihi davada çelişkili ifadeler! - 13

DURUŞMADA 3. GÜN

Son duruşmada Baba Arif Güran'ın "En önemli delil" dediği askeri üs bölgesine ait kamera kayıtları izlendi. Ancak net bir şey görülmedi. İşte duruşmanın üçüncü gününde yaşananlar...

Narin cinayeti davasında ilk üç gün neler yaşandı? Tarihi davada çelişkili ifadeler! - 14

İkinci oturumda fenalaşarak hastaneye kaldırılan baba Arif Güran taburcu edildikten sonra üçüncü duruşmaya katıldı. Tanıklara olay gününe dair saatler soruldu, bir çoğu "hatırlamıyorum" şeklinde cevap verdi.

Eski Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren adli tıptan gelen son raporu açıklayarak Nevzat Bahtiyar'a Narin'in cansız bedenini Eyertutmaz Deresi'ne götürmeden önce farklı bir noktaya götürüp götürmediğini sordu. "Hayır" cevabını veren Bahtiyar su kenarına gömdüğünü ancak bacağının bir kısmının dışarıda kaldığını söyledi. Bunun üzerine Nahit Eren kendi iddiasının Narin'in ilk olarak oraya götürülmediği yönünde oluğunu belirtti.

Narin cinayeti davasında ilk üç gün neler yaşandı? Tarihi davada çelişkili ifadeler! - 15

Mahkeme başkanı, cübbesini çıkararak Nevzat Bahtiyar'a yönelik, "Bir birey olarak söylemek istiyorum. Vermiş olduğun beyanlar doğru mudur? Bize eksik anlattığın bir şey var mı" diye sordu. Bahtiyar, "Doğrudur, eksik bir şey var mı hatırlamıyorum" cevabını verince mahkeme başkanı daha sonra cübbesini giydi.

Narin cinayeti davasında ilk üç gün neler yaşandı? Tarihi davada çelişkili ifadeler! - 16

Baba Arif Güran'ın "En önemli delil" dediği askeri bölgeye ait kamera kayıtları da mahkemeye sunuldu. Narin'in kaybolduğu düşünülen Saat: 15.05 ile 15.11 arasındaki sabit görüntülere bakıldı. Ancak herhangi bir şey görülmedi.

Narin cinayeti davasında ilk üç gün neler yaşandı? Tarihi davada çelişkili ifadeler! - 17

Amca Salim Güran savunmasında,, "Çoğu senaryo, öyle bir şey yok, çocuğumuzu niye öldürelim. Suçsuzum beraatimi istiyorum" dedi. Diğer tutuklu sanık anne Yüksel Güran da suçsuz olduğunu söyledi, "Dünyada en acılı anne benim, Ben katil yerinde duruyorum, beni asın öldürün ama namusuma laf etmeyin" diyerek kendini savundu.

Narin cinayeti davasında ilk üç gün neler yaşandı? Tarihi davada çelişkili ifadeler! - 18

Annenin avukatı, Yüksel Güran'ın adli kontrolle serbest bırakılmasını ya da mezarlıkla sınırlı bir ev hapsi cezası verilmesini talep etti. Güran ailesinin avukatları, cinayeti Nevzat Bahtiar'ın işlediğine işaret etti.

Narin cinayeti davasında ilk üç gün neler yaşandı? Tarihi davada çelişkili ifadeler! - 19

Eski Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, baz istasyonu verilerinin kesin delil olarak kabul edilebileceğini söyleyip, "Bu cep telefonu benim ayak izim" ifadelerini kullandı. Bakanlık avukatı da abi Enes Güran'ın kilit isim olduğunu belirtti.

Duruşmada söz alan bir başka baro avukatı ise Salim Güran'ın işçisi R.A'nın babasıyla birlikte gözcülük yaptığını, bu yüzden tanık olarak dinlenmesini talep etti.

Narin cinayeti davasında ilk üç gün neler yaşandı? Tarihi davada çelişkili ifadeler! - 20

Nevzat Bahtiyar da savunma verdi. Bahtiyar, "Ben de suçluyum itiraz etmiyorum. Benim üzerine atılan iftiradır, yalandır. Kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

Narin cinayeti davasında ilk üç gün neler yaşandı? Tarihi davada çelişkili ifadeler! - 21

ARA KARAR AÇIKLANDI

Oturumun sonunda sonunda ara kararlarını açıklayan mahkeme, sanıklar anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve komşu Nevzat Bahtiyar’ın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Narin cinayeti davasında ilk üç gün neler yaşandı? Tarihi davada çelişkili ifadeler! - 22

Müşteki baba Arif Güran ve vekiliyle, Diyarbakır Barosu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın davaya katılma talebi kabul edildi. Ağabey Baran Güran'ın müşteki olarak dosyaya eklenmesi talebiyse reddedildi.

Narin cinayeti davasında ilk üç gün neler yaşandı? Tarihi davada çelişkili ifadeler! - 23

Salim Güran'ın işçisi R.A'nın tanık olarak dinlenmesine karar verildi. Ayrıca, savunmalara konu olan daraltılmış baz içeriğine dair, hangi veri ve kritere dayandığı ile ilgili ayrıntılı bilgi de istendi. Duruşma 26 Aralık Perşembe gününe ertelendi.

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