Narin cinayeti davasında ilk üç gün neler yaşandı? Tarihi davada çelişkili ifadeler!

Katilin Nevzat Bahtiyar olabileceğini söyleyen ağabey Güran, "O kadar soğukkanlı ki sanki 50 cinayet işlemiş ve hiçbir şey olmamış gibi rahat davranıyor." dedi. Narin öldürüldükten sonra köyde gizli toplantı yapıldığı iddialarını ise yalanlayan Baran Güran, "Bir toplantı olsaydı herkesin göreceği yerde, köyde mi yapılırdı? Bize kimse 'Özel bir toplantı var.' demedi, olmadı da. Aile bireylerinin evleri köyde, gizli bir yerde değil. Toplantı olsaydı gizli olmazdı." dedi.



Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ'ın "Annen ve amcan arasındaki ilişkiyi Enes görseydi ne yapardı?" sorusunu da Baran Güran, "Öldürürdü" diye yanıtladı.