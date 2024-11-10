Narin cinayeti davasında ilk üç gün neler yaşandı? Tarihi davada çelişkili ifadeler!
Türkiye'nin günlerce konuştuğu 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davası perşembe günü başladı.3 gün süren davanın ilk evresinde sanıklar, tanıklar konuştu, taraflar sorularını sordu. "Narin'i kim, neden öldürdü?" sorusu ise henüz yanıt bulamadı. İlk kez hakim karşısına çıkan anne Yüksel, amca Salim ve ağabey Enes suçlamaları kabul etmedi, beraatlerini istedi. Daha önce Narin'in cansız bedenini dere yatağına gizlediğini itiraf eden Nevzat Bahtiyar ise küçük kızı amca Salim Güran'ın öldürdüğünü iddia etti. Duruşmada 4 sanık ve 8'i tutuklu 26 tanık dinlendi. Dört tutuklu sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ara kararında, 26 Aralık Perşembe gününe ertelenmesine ve tutukluluk halinin devamına karar verildi. İşte Narin cinayetiyle ilgili davanın ilk 3 gününde yaşananlar...
Türkiye günlerdir 8 yaşında Narin Güran'ın vahşice öldürülmesini konuşuyor. "Narin'i kim neden öldürdü?" sorusuna yanıt arıyor. Kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin'in cinayete kurban gittiği belirlenmiş ve hazırlanan iddianamede anne Yüksel, amca Salim, ağabey Enes ve suçunu itiraf eden Nevzat Bahtiyar için "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti.
Narin cinayeti davasının ilk 3 gününde tutuklu sanıklar ve tanıklar ifade verdi. Verilen çelişkili ifadeler davanın ilk evresine damga vurdu. İşte Narin cinayetiyle ilgili davanın ilk 3 gününde yaşananlar...