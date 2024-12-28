Narin cinayeti davasında son dakika: Kararın bugün çıkması bekleniyor

Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran davasında bugün karar bekleniyor. Dünkü duruşmada sanıklardan amca Salim Güran ile itirafçı Nevzat Bahtiyar savunma yaptı. Bugün ise anne Yüksel Güran'ın savunmasının ardından mahkeme heyetinin kararı açıklayabileceği belirtiliyor. Duruşma salonundan son gelişmeleri muhabir Nizamettin Kaplan bildiriyor.

Narin cinayeti davasında son dakika: Kararın bugün çıkması bekleniyor - 1

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşması devam ediyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Narin cinayeti davasında son dakika: Kararın bugün çıkması bekleniyor - 2

8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde önceki gün başlayan davanın ikinci duruşmasının üçüncü gününde tutuklu sanıklar, Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden cezaevi nakil araçlarıyla geniş güvenlik önlemi alınarak Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi. Duruşma saat 10.25'te başladı.

Narin cinayeti davasında son dakika: Kararın bugün çıkması bekleniyor - 3

Salim Güran

Baba Arif Güran "müşteki", Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Diyarbakır Barosu avukatları da "müşteki kurum" sıfatıyla duruşma salonunda yerini aldı.

Duruşmada, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar ve avukatları hazır bulundu.

Narin cinayeti davasında son dakika: Kararın bugün çıkması bekleniyor - 4

Yüksel Güran

Bugünkü oturumda anne Yüksel Güran'ın da savunması alındıktan sonra mahkemenin kararı açıklaması bekleniyor.

Narin cinayeti davasında son dakika: Kararın bugün çıkması bekleniyor - 5

MAHKEME BAŞKANI: NEREDE MÜDAHALE EDECEĞİMİ İYİ BİLİRİM

Duruşma öncesi eski Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, dün akşam 3 avukatın polis nezaretinde salondan çıkarılmasıyla ilgili söz aldı. Baroya yönelik eleştirilere karşı Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkeme Başkanı Ramazan Dündar'ın sessizliğini eleştiren Eren "Sizin davaya hakimiyetiniz, kararı verirken adil olacağınızdan şüphemiz yok ancak bir kısım usulsüzlükler ve bağırmalara, çağırmalara, tehditlere karşı sessizliğiniz maalesef biz de kırılma yaratmıştır." dedi.

Mahkeme başkanı da birçok suçtan yargılama yaptığını belirterek "Nerede sanıklara müdahale edeceğimi gayet iyi bilirim. Dün başkan olmuş biri değilim. Ben dinlerim ama yargılama sonunda ne karar vereceğimi ben bilirim. Gerekirse suç duyurusunda bulunurum. Bana küfür de edebilirler. Ama yargılama sonunda ben son sözlerimi söylerim. Hoşgörümü acziyet olarak kabul etmeyin. Bu mahkemenin iyi niyetidir. İyi niyetim suistimal edilirse milletvekilleri dahil salonu boşaltırım. Savunmaya yargılama sonuna kadar müdahale etmeyeceğim." diye konuştu.

Nahit Eren, Nevzat Bahtiyar’ın avukatı Ali Eryılmaz’ın güvenlik nedeniyle duruşmaya katılmayacağını hatırlattı. Mahkeme başkanı bu konuda ise "Gelmemesinin sebebi güvenlik değil. Ben salona girip çıkması için her türlü kolaylığı sağladım. Gelmemesi kendi şahsı kararıdır." ifadesini kullandı.

Narin cinayeti davasında son dakika: Kararın bugün çıkması bekleniyor - 6

Enes Güran

Kamerayla kayıt altına alınan duruşmada, tutuklu sanık ağabey Enes Güran'ın avukatı Mustafa Demir savunma yapıyor.

"GÜLİSTAN DOKU'DA, ROJİN'DE NEDEN BAZ ÇALIŞMASI YAPILMADI?"

Demir, daraltılmış baz konusuyla ilgili "Neden diğer kayıp kızlarda Gülistan Doku’da, Rojin’de diğerlerinde baz çalışması yapılmadı da bu dosyada yapıldı?" diye sordu.

"RAPOR DİYECEĞİMİZ HİÇBİR ŞEY YOK"

"Çünkü bu dosyanın çıkma şansı yoktu." diyen Mustafa Demir şöyle devam etti:

"O yüzden baz çalışması yapıldı ve o dosya öyle çıkarıldı. Burada rapor diyeceğimiz hiçbir şey yok. Denetlenebilir değil. Bilirkişi raporları denetlenebilirdir. Götürdük hiç kimse denetleyemedi."

"VERİLEN KARAR TARİHE GEÇECEK"

Güran ailesinin başına her türlü işin geldiğini iddia eden Demir, "Hukuk bir gün herkese lazım olacak. Biz hukukçular hukuka sahip çıkmalıyız. Burada verilen karar tarihe geçecek. Mahkeme de vereceği kararla tarihe bir iz bırakacak." diye konuştu.

Narin cinayeti davasında son dakika: Kararın bugün çıkması bekleniyor - 7

DÜNKÜ DURUŞMADA NE OLDU?

Narin cinayetine ilişkin davanın 2. duruşmasının ikinci oturumu gergin geçti. Ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan 4 sanık mütaalaya karşı savunma yaptı. Narin'in ağabeyi Enes Güran hakkındaki suçlamaları reddetti, Nevzat Bahtiyar'ı suçladı.

Narin cinayeti davasında son dakika: Kararın bugün çıkması bekleniyor - 8

Enes Güran konuşması sırasında "Bahtiyar ailesi araştırılsaydı." dedi, Bahtiyar'a dönüp, “F.A. diyeyim sen anlarsın. Kızından anlarsın.” deyince gerginlik çıktı. İki taraf birbirinin üzerine yürümeye çalıştı.

Narin cinayeti davasında son dakika: Kararın bugün çıkması bekleniyor - 9

Enes Güran'ın avukatlarının konuştuğu sırada da gergin anlar yaşandı. Diyarbakır Barosu’nu eleştiren sözler söylediği sırada, seyirci konumunda olan 3 avukat müdahale etti.

Bunun üzerine mahkeme başkanı duruşmayı durdurdu, sanık avukatına müdahale eden 3 avukatı polis nezaretinde dışarı çıkarttırdı.

Narin cinayeti davasında son dakika: Kararın bugün çıkması bekleniyor - 10

"BEN SADECE CESEDİ TAŞIDIM"

Nevzat Bahtiyar ise savunmasında ailesinin güvende olmadığını düşündüğü için ilk ifadesinde yalan söylediğini belirtti.

Narin'in cansız bedenini sadece dere yatağına taşıdığını söyleyen Bahtiyar, Salim Güran'ı suçlarken, "Tüm suçu üstlenmemi istiyorlar, ama bunu kabul edemem, hakikat neyse o ortaya çıksın." dedi.

Nevzat Bahtiyar'ın avukatları, Güran ailesinin cinayetten kurtulmak için Nevzat Bahtiyar'ı suçladıklarını iddia etti.

Narin cinayeti davasında son dakika: Kararın bugün çıkması bekleniyor - 11

"ARABADA DNA ÇIKMASI NORMAL"

Amca Salim Güran da savunmasında; kolluk kuvetlerinin hep aileyi suçladığını söyledi ve soruşturma açılmasını istedi.

Jandarmayla beraber Narin'i aradığını anlatan amca, "Narin’in DNA’sı senin arabanda çıkmış dediler. Bu aile arabası birlikte kullanıyoruz çok normal." dedi.

Daraltılmış baz kayıtlarının da hatalı olduğunu öne süren Salim Güran, dere kenarına hiç gitmediği halde HTS verilerinin kendisini orada gösterdiğini savundu, cinayeti Nevzat Bahtiyar'ın işlediği iddiasını tekrarladı.

Narin cinayeti davasında son dakika: Kararın bugün çıkması bekleniyor - 12

"GAZAL BAHTİYAR GÖZALTINA ALINSIN"

Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ ise Nevzat Bahtiyar'ın 6 farklı ifade verdiğine dikkat çekti.

Narin'in patika yolda Nevzat Bahtiyar tarafından öldürüldüğünü iddia etti. Eşi Gazal Bahtiyar'ın da cinayeti işleyenlerden ya da örtbas etmeye çalışanlardan biri olduğunu öne sürdü.

Narin cinayeti davasında son dakika: Kararın bugün çıkması bekleniyor - 13

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmıştı.

Narin cinayeti davasında son dakika: Kararın bugün çıkması bekleniyor - 14

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

Narin cinayeti davasında son dakika: Kararın bugün çıkması bekleniyor - 15

Yüksel, Enes ve Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, 4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Ekim'de kabul edilmişti.

Narin cinayeti davasında son dakika: Kararın bugün çıkması bekleniyor - 16

Sanıkların yargılanmasına 7 Kasım'da başlanmış, 3 gün süren ilk duruşma, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilerek 26 Aralık'a ertelenmişti. İlk duruşmanın ardından cumhuriyet savcısı hazırladığı 14 sayfalık mütalaayı celse arasında mahkemeye sunmuştu.

Narin cinayeti davasında son dakika: Kararın bugün çıkması bekleniyor - 17
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