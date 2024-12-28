Narin cinayeti davasında son dakika: Kararın bugün çıkması bekleniyor
Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran davasında bugün karar bekleniyor. Dünkü duruşmada sanıklardan amca Salim Güran ile itirafçı Nevzat Bahtiyar savunma yaptı. Bugün ise anne Yüksel Güran'ın savunmasının ardından mahkeme heyetinin kararı açıklayabileceği belirtiliyor. Duruşma salonundan son gelişmeleri muhabir Nizamettin Kaplan bildiriyor.
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşması devam ediyor.