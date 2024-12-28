Narin cinayeti davasında son dakika... Mahkeme kararını açıkladı | Güran ailesi sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a 4 yıl 6 ay hapis cezası

Narin Güran davasında mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme anne Yüksel Güran, amca Salim Güran ve ağabey Enes Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken, Nevzat Bahtiyar'a 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme başkanı karar açıklanmadan önce bina önünde ambulans ve sağlık ekibi bulunmasını istedi. Davada bugün Narin'in annesi Yüksel Güran son savunmasında itirafçı Nevzat Bahtiyar'ı kastederek "O şimdi kendini güvene almış burada, yemin ederim ki onun kökünü kazıyacağım." dedi.

Narin cinayeti davasında son dakika... Mahkeme kararını açıkladı | Güran ailesi sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a 4 yıl 6 ay hapis cezası - 1

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşmasısona erdi. 

Mahkeme başkanı kararını saat 21.00'da açıklamak üzere duruşmaya ara verdi. 

Mahkeme başkanı saat 21.35'te sanıkların son sözünü dinledikten sonra kararını açıkladı.

Güran ailesinden 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Narin cinayeti davasında son dakika... Mahkeme kararını açıkladı | Güran ailesi sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a 4 yıl 6 ay hapis cezası - 2

8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde önceki gün başlayan davanın ikinci duruşmasının üçüncü gününde tutuklu sanıklar, Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden cezaevi nakil araçlarıyla geniş güvenlik önlemi alınarak Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi. Duruşma saat 10.25'te başladı.

Narin cinayeti davasında son dakika... Mahkeme kararını açıkladı | Güran ailesi sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a 4 yıl 6 ay hapis cezası - 3

Salim Güran

Baba Arif Güran "müşteki", Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Diyarbakır Barosu avukatları da "müşteki kurum" sıfatıyla duruşma salonunda yerini aldı.

Duruşmada, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar ve avukatları hazır bulundu.

Narin cinayeti davasında son dakika... Mahkeme kararını açıkladı | Güran ailesi sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a 4 yıl 6 ay hapis cezası - 4

YÜKSEL GÜRAN SON SAVUNMASINI YAPTI

Bugünkü oturumda anne Yüksel Güran'ın son savunması alındı. Eşiyle evlendiklerinde birbirlerine yalan söylemeyecekleri yönünde söz verdiklerini anlatan Yüksel Güran, evlerinde hiçbir zaman şiddet olmadığını savundu.

Kızı Tülin'i de 17 yıl önce kaybettiğini anımsatan Güran, "Narin kaybolduğunda Tülin'in ölümüyle de beni suçladılar, Tülin eğer hastanede ölmeseydi, kızımın mezarına kadar açarlardı, beni suçlarlardı. 'Sen öldürdün kızını, merdivenden attın, ne biçim annesin?' dediler. Kızım özürlüydü, konuşamıyordu. Dünyaya geldiği zaman 'En fazla 6-7 sene yaşar, iç organları büyür, sonra vefat eder.' dediler. Bu dosya için beni suçlu gösterdiler. Bana parmak salladılar." ifadelerini kullandı.

ENES VE SALİM GÜRAN SALONDAN ÇIKARILDI

Yüksel Güran, savunmasını yaptığı sırada Enes Güran hava alması için Salim Güran ise talebi üzerine salondan çıkarıldı.

Narin cinayeti davasında son dakika... Mahkeme kararını açıkladı | Güran ailesi sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a 4 yıl 6 ay hapis cezası - 5

"KUR'AN KURSUNA GÖNDERDİM, NARİN BİR DAHA EVE GELMEDİ"

Savunmasına devam eden Yüksel Güran, "Bırakmadılar kızıma gelinlik giydireyim, kefen giydirdiler. Kefenini, mezarını bile görmedim." dedi.

Güran, şu beyanlarda bulundu:

"Narin, en son Kur'an kursuna gitti. Size yemin ederim onu görmedim, Narin eve gelmedi. Yorgundum, yatıyordum. Çocuklarım da evde yatıyordu. Enes, gece Malatya'dan gelmişti. O gün Allah'ın kulu evimize gelmemiş. Neden bize inanmıyorsunuz? 22 yıldır evliyim. Bir gün evimizde sorun olmadı, o gün niye olacak ki? 'Salim ve Yüksel, Narin'i öldürdü.' dediler, Enes'i de suça ortak ettiler. 'Enes gözüne vurmuş, zarar vermiş, kızını öldürmüş.' dediler. Hepimiz Narin'i arıyorduk. 'Babasını neden aramadın?' dediler, babası kafayı yiyecekti, o yüzden aramadım. 'Salim yengesiyle yatmış.' diyorlar. (Salim Güran) Niye Nevzat'ı arıyor? Bütün Tavşantepe bizim, istediği yere götürürdü. 2-3 dakikada tavuk mudur bu? Narin benden gelinlik, topuz için toka ve bindallı istedi. 'Söz veriyorum, alacağım.' dedim. Bırakmadılar, kızıma sözümü yerine getireyim. Hayalimizi yıktılar."

Narin cinayeti davasında son dakika... Mahkeme kararını açıkladı | Güran ailesi sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a 4 yıl 6 ay hapis cezası - 6

"YEMİN EDERİM ONUN KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIM"

Nevzat Bahtiyar'ın kendini güvene aldığını iddia eden anne Yüksel Güran "Yemin ederim ki onun kökünü kazıyacağım. Bütün Tavşantepe bizimdir. İstediğimiz yere gideriz. Niye Salim Nevzat’a gel yengemle yatmışım. Bu cenazeyi al götür desin?" ifadesini kullandı.

Bahtiyar için "Narin’i çuvala koyup gezdiriyor. Allah ona da kısmet edecek. Torunları da var." var diye konuşan Yüksel Güran, Narin ellerinde bulunan saç telleri ile ilgili saçını açıp gösterdi.

Cezaevine girdiğinde kendisine kaç çocuğunun olduğunun sorulduğunu söyleyen Yüksel Güran, "Nasıl iki çocuğum ölü diyeyim? Ama dedim iki çocuğum ölüdür, 5 çocuğum yaşıyor." dedikten sonra ağlamaya başladı. 

Narin cinayeti davasında son dakika... Mahkeme kararını açıkladı | Güran ailesi sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a 4 yıl 6 ay hapis cezası - 7

MAHKEME BAŞKANI: MİLLETVEKİLLERİ DAHİL SALONU BOŞALTIRIM

Duruşma öncesi eski Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, dün akşam 3 avukatın polis nezaretinde salondan çıkarılmasıyla ilgili söz aldı. Baroya yönelik eleştirilere karşı Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkeme Başkanı Ramazan Dündar'ın sessizliğini eleştiren Eren "Sizin davaya hakimiyetiniz, kararı verirken adil olacağınızdan şüphemiz yok ancak bir kısım usulsüzlükler ve bağırmalara, çağırmalara, tehditlere karşı sessizliğiniz maalesef biz de kırılma yaratmıştır." dedi.

Mahkeme başkanı da birçok suçtan yargılama yaptığını belirterek "Nerede sanıklara müdahale edeceğimi gayet iyi bilirim. Dün başkan olmuş biri değilim. Ben dinlerim ama yargılama sonunda ne karar vereceğimi ben bilirim. Gerekirse suç duyurusunda bulunurum. Bana küfür de edebilirler. Ama yargılama sonunda ben son sözlerimi söylerim. Hoşgörümü acziyet olarak kabul etmeyin. Bu mahkemenin iyi niyetidir. İyi niyetim suistimal edilirse milletvekilleri dahil salonu boşaltırım. Savunmaya yargılama sonuna kadar müdahale etmeyeceğim." diye konuştu.

Nahit Eren, Nevzat Bahtiyar’ın avukatı Ali Eryılmaz’ın güvenlik nedeniyle duruşmaya katılmayacağını hatırlattı. Mahkeme başkanı bu konuda ise "Gelmemesinin sebebi güvenlik değil. Ben salona girip çıkması için her türlü kolaylığı sağladım. Gelmemesi kendi şahsı kararıdır." ifadesini kullandı.

Narin cinayeti davasında son dakika... Mahkeme kararını açıkladı | Güran ailesi sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a 4 yıl 6 ay hapis cezası - 8

Enes Güran

Kamerayla kayıt altına alınan duruşmada, tutuklu sanık ağabey Enes Güran'ın avukatı Mustafa Demir savunma yapıyor.

"GÜLİSTAN DOKU'DA, ROJİN'DE NEDEN BAZ ÇALIŞMASI YAPILMADI?"

Demir, daraltılmış baz konusuyla ilgili "Neden diğer kayıp kızlarda Gülistan Doku’da, Rojin’de diğerlerinde baz çalışması yapılmadı da bu dosyada yapıldı?" diye sordu.

"RAPOR DİYECEĞİMİZ HİÇBİR ŞEY YOK"

"Çünkü bu dosyanın çıkma şansı yoktu." diyen Mustafa Demir şöyle devam etti:

"O yüzden baz çalışması yapıldı ve o dosya öyle çıkarıldı. Burada rapor diyeceğimiz hiçbir şey yok. Denetlenebilir değil. Bilirkişi raporları denetlenebilirdir. Götürdük hiç kimse denetleyemedi."

"BURADA VERİLEN KARAR TARİHE GEÇECEK"

Güran ailesinin başına her türlü işin geldiğini iddia eden Demir, "Hukuk bir gün herkese lazım olacak. Biz hukukçular hukuka sahip çıkmalıyız. Burada verilen karar tarihe geçecek. Mahkeme de vereceği kararla tarihe bir iz bırakacak." diye konuştu.

Narin cinayeti davasında son dakika... Mahkeme kararını açıkladı | Güran ailesi sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a 4 yıl 6 ay hapis cezası - 9

Mahkeme heyeti, "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'ın Türk Ceza Kanunu'nun 37/1, 82/1-d,e, 53/1 ve 63. sevk maddeleri uyarınca ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmalarına karar verdi.

Narin cinayeti davasında son dakika... Mahkeme kararını açıkladı | Güran ailesi sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a 4 yıl 6 ay hapis cezası - 10

Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, 4 sanık hakkında verilen cezalarda iyi hal indirimi uygulamadı.

Narin cinayeti davasında son dakika... Mahkeme kararını açıkladı | Güran ailesi sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a 4 yıl 6 ay hapis cezası - 11

DÜNKÜ DURUŞMADA NE OLDU?

Narin cinayetine ilişkin davanın 2. duruşmasının ikinci oturumu gergin geçti. Ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan 4 sanık mütaalaya karşı savunma yaptı. Narin'in ağabeyi Enes Güran hakkındaki suçlamaları reddetti, Nevzat Bahtiyar'ı suçladı.

Narin cinayeti davasında son dakika... Mahkeme kararını açıkladı | Güran ailesi sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a 4 yıl 6 ay hapis cezası - 12

Enes Güran konuşması sırasında "Bahtiyar ailesi araştırılsaydı." dedi, Bahtiyar'a dönüp, “F.A. diyeyim sen anlarsın. Kızından anlarsın.” deyince gerginlik çıktı. İki taraf birbirinin üzerine yürümeye çalıştı.

Narin cinayeti davasında son dakika... Mahkeme kararını açıkladı | Güran ailesi sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a 4 yıl 6 ay hapis cezası - 13

Enes Güran'ın avukatlarının konuştuğu sırada da gergin anlar yaşandı. Diyarbakır Barosu’nu eleştiren sözler söylediği sırada, seyirci konumunda olan 3 avukat müdahale etti.

Bunun üzerine mahkeme başkanı duruşmayı durdurdu, sanık avukatına müdahale eden 3 avukatı polis nezaretinde dışarı çıkarttırdı.

Narin cinayeti davasında son dakika... Mahkeme kararını açıkladı | Güran ailesi sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a 4 yıl 6 ay hapis cezası - 14

"BEN SADECE CESEDİ TAŞIDIM"

Nevzat Bahtiyar ise savunmasında ailesinin güvende olmadığını düşündüğü için ilk ifadesinde yalan söylediğini belirtti.

Narin'in cansız bedenini sadece dere yatağına taşıdığını söyleyen Bahtiyar, Salim Güran'ı suçlarken, "Tüm suçu üstlenmemi istiyorlar, ama bunu kabul edemem, hakikat neyse o ortaya çıksın." dedi.

Nevzat Bahtiyar'ın avukatları, Güran ailesinin cinayetten kurtulmak için Nevzat Bahtiyar'ı suçladıklarını iddia etti.

Narin cinayeti davasında son dakika... Mahkeme kararını açıkladı | Güran ailesi sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a 4 yıl 6 ay hapis cezası - 15

"ARABADA DNA ÇIKMASI NORMAL"

Amca Salim Güran da savunmasında; kolluk kuvetlerinin hep aileyi suçladığını söyledi ve soruşturma açılmasını istedi.

Jandarmayla beraber Narin'i aradığını anlatan amca, "Narin’in DNA’sı senin arabanda çıkmış dediler. Bu aile arabası birlikte kullanıyoruz çok normal." dedi.

Daraltılmış baz kayıtlarının da hatalı olduğunu öne süren Salim Güran, dere kenarına hiç gitmediği halde HTS verilerinin kendisini orada gösterdiğini savundu, cinayeti Nevzat Bahtiyar'ın işlediği iddiasını tekrarladı.

Narin cinayeti davasında son dakika... Mahkeme kararını açıkladı | Güran ailesi sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a 4 yıl 6 ay hapis cezası - 16

"GAZAL BAHTİYAR GÖZALTINA ALINSIN"

Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ ise Nevzat Bahtiyar'ın 6 farklı ifade verdiğine dikkat çekti.

Narin'in patika yolda Nevzat Bahtiyar tarafından öldürüldüğünü iddia etti. Eşi Gazal Bahtiyar'ın da cinayeti işleyenlerden ya da örtbas etmeye çalışanlardan biri olduğunu öne sürdü.

Narin cinayeti davasında son dakika... Mahkeme kararını açıkladı | Güran ailesi sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a 4 yıl 6 ay hapis cezası - 17

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmıştı.

Narin cinayeti davasında son dakika... Mahkeme kararını açıkladı | Güran ailesi sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a 4 yıl 6 ay hapis cezası - 18

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

Narin cinayeti davasında son dakika... Mahkeme kararını açıkladı | Güran ailesi sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a 4 yıl 6 ay hapis cezası - 19

Yüksel, Enes ve Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, 4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Ekim'de kabul edilmişti.

Narin cinayeti davasında son dakika... Mahkeme kararını açıkladı | Güran ailesi sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a 4 yıl 6 ay hapis cezası - 20

Sanıkların yargılanmasına 7 Kasım'da başlanmış, 3 gün süren ilk duruşma, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilerek 26 Aralık'a ertelenmişti. İlk duruşmanın ardından cumhuriyet savcısı hazırladığı 14 sayfalık mütalaayı celse arasında mahkemeye sunmuştu.

DAHA FAZLA GÖSTER