Narin cinayeti davasında son dakika... Mahkeme kararını açıkladı | Güran ailesi sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a 4 yıl 6 ay hapis cezası
Narin Güran davasında mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme anne Yüksel Güran, amca Salim Güran ve ağabey Enes Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken, Nevzat Bahtiyar'a 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme başkanı karar açıklanmadan önce bina önünde ambulans ve sağlık ekibi bulunmasını istedi. Davada bugün Narin'in annesi Yüksel Güran son savunmasında itirafçı Nevzat Bahtiyar'ı kastederek "O şimdi kendini güvene almış burada, yemin ederim ki onun kökünü kazıyacağım." dedi.
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşmasısona erdi.
Mahkeme başkanı kararını saat 21.00'da açıklamak üzere duruşmaya ara verdi.
Mahkeme başkanı saat 21.35'te sanıkların son sözünü dinledikten sonra kararını açıkladı.
Güran ailesinden 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.