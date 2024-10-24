Narin cinayeti davasında yeni gelişme: 22 kişi için zorla getirme kararı
Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde duruşma 7 Kasım'da görülecek. Mahkeme, Narin'in babası ve ağabeyinin de arasında olduğu 22 kişi için duruşma günü zorla getirilmeleri yönünde karar çıkardı.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın (8) öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanık hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.
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