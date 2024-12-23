Narin cinayeti davasında yeni gelişme: İki tanık zorla getirilecek
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 4 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması 26 Aralık'ta gerçekleştirilecek. 1'i tutuklu 3 kişinin tanık olarak dinleneceği duruşmaya amca Erhan Güran ve çoban Ahmet A'nın zorla getirilmesine karar verildi. İlk duruşmada "Tanıklık yapmak istemiyorum" diyen amca Salim Güran'ın işçisi tutuklu 15 yaşındaki şüpheli R.A'nın ise cezaevinden celbine karar verdi. Öte yandan Narin'in cansız bedeninin bulunmasından 1 gün evvel aile toplantısına ilişkin dava dosyasına eklenen görüntüler, Ulusal Kriminal Büro'ya gönderildi. Görüntüler incelenip bilirkişi raporu hazırlanacak.
Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.