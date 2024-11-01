Narin cinayeti iddianamesinde çarpıcı rapor: 4 şüphelinin hareketlerinin şeması çıkarıldı!

NEVZAT BAHTİYAR

"Nevzat Bahtiyar’ın 21.08.2024 günü saat 15.08’de Salim Güran ile telefon ile görüştükten sonra ikametinden ayrıldığı, Arif Güran’ın ikameti ve civarında olduğu, aynı gün saat 15.27 sıralarında Arif Güran’ın evine geldiği, evde bulunduğu, aynı gün saat 15.35’e kadar Arif Güran’ın ikametinde olduğu ve daha sonra ayrıldığı, saat 16.00 sıralarında Narin Güran’ın cesedinin bulunduğu yerde olduğu, Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar isimli şahısların olay günü olan 21.08.2024 günü saat 15.10 ile saat 15.40 arası hareketlerinin uyumlu olduğu, birlikte olduğu değerlendirilmektedir."