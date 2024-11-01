Narin cinayeti iddianamesinde çarpıcı rapor: 4 şüphelinin hareketlerinin şeması çıkarıldı!
Diyarbakır’da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili ddianameye de eklenen, dar alan baz çalışmasının şeması ortaya çıktı. Raporda, olay saatinin 15.13 ile 15.20 saatleri arası olduğu belirtilirken, şüpheliler Salim, Yüksel, Enes Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın tespit edilen baz hareketleri dakika dakika yer aldı.
Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili davanın ilk duruşması 7 Kasım'da, 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
İddianamede, aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar'ın HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre, olay anında aynı evde olduğunun tespit edildiği belirtilerek, "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.