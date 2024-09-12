Narin Cinayeti savcılık ifadesi | Anne Güran: Salim kızıma niye zarar verdi bilmiyorum

Narin Güran cinayetinde anne Yüksel Güran'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Anne Güran'a, soruşturmada tutuklanan amca Salim Güran'ı neden 3 kez aradığı soruldu. Anne Güran, bir kez yanlışlıkla aradığını söyledi. Anne Güran, "Narin seni ve amcayı gördüğü için mi öldürdünüz?" sorusuna "Hayır, öyle bir şey kesinlikle yok" yanıtını verdi. İfadesinin başında Narin'i kimin öldürdüğünü bilmediğini söyleyen anne, ifadesinin sonunda "Salim kızıma niye zarar verdi bilmiyorum" diyerek kendisiyle çelişti.

Narin Cinayeti savcılık ifadesi | Anne Güran: Salim kızıma niye zarar verdi bilmiyorum - 1

Narin Güran cinayeti soruşturması devam ediyor. Soruşturmaya ilişkin tüm şüphelilerin sorgulamaları sona erdi. Anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran kasten öldürmeye iştirak, 7 şüpheli ise suçluyu kayırma ve suç delilleri yok etme maddelerinden tutuklanmaya sevk edildi.

Soruşturmada anne Yüksel Güran'ın ifadesi de oldukça ilgi çekiciydi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Narin Cinayeti savcılık ifadesi | Anne Güran: Salim kızıma niye zarar verdi bilmiyorum - 2

Savcının anneye yönelttiği, "Narin seni ve amcayı gördüğü için mi öldürdünüz?" sorusuna anne, "Hayır, öyle bir şey kesinlikle yok" yanıtını verdi.

İfadesinin başlarında, Narin'i kimin öldürdüğü konusunda bir fikri olmadığını söyleyen anne Güran'ın, sonlara doğru "Salim kızıma niye zarar verdi bilmiyorum" demesi de kendi ifadesiyle çelişmesine neden oldu. 

Anne Güran'ın açıklık getiremediği sorular geldiğinde ise 'evde uyuduğunu' söylediği görüldü.

Narin Cinayeti savcılık ifadesi | Anne Güran: Salim kızıma niye zarar verdi bilmiyorum - 3

ANNE SUÇLAMALARI REDDETTİ, BABA SERBEST

Sorguda soğukkanlı ve sakin davrandığı belirtilen anne Yüksel Güran, hakkındaki tüm iddiaları reddetti. Savcının sorduğu birçok soruya da "Bilmiyorum, haberim yok ve görmedim" şeklinde cevaplar verdi.

Narin Cinayeti savcılık ifadesi | Anne Güran: Salim kızıma niye zarar verdi bilmiyorum - 4

Salim Güran'la bir ilişkisi olup olmadığı sorulduğundaysa "Böyle bir şey kesinlikle yok, bu iddialardan utanç duyuyorum. Narin’i kim öldürdüyse Allah belasını versin" dedi.

Narin Cinayeti savcılık ifadesi | Anne Güran: Salim kızıma niye zarar verdi bilmiyorum - 5

GİZEMLİ 3 ARAMA

Savcı, anne Güran'a saat 15:15’ten sonra Salim Güran'ı üç kez aramasını sordu.

Narin Cinayeti savcılık ifadesi | Anne Güran: Salim kızıma niye zarar verdi bilmiyorum - 6

HTS kayıtlarında tespit edilen görüşmelerle ilgili Yüksel Güran, "Bir kez yanlışlıkla aradım. Başka da kendisini aramadım" yanıtını verdi.

Narin Cinayeti savcılık ifadesi | Anne Güran: Salim kızıma niye zarar verdi bilmiyorum - 7

Soruşturmada Amca Salim Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklanmıştı. Bugün de 13 kişi serbest bırakıldı, 7 kişi mahkemeye sevk edildi.

DAHA FAZLA GÖSTER