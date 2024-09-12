Narin Cinayeti savcılık ifadesi | Anne Güran: Salim kızıma niye zarar verdi bilmiyorum
Narin Güran cinayetinde anne Yüksel Güran'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Anne Güran'a, soruşturmada tutuklanan amca Salim Güran'ı neden 3 kez aradığı soruldu. Anne Güran, bir kez yanlışlıkla aradığını söyledi. Anne Güran, "Narin seni ve amcayı gördüğü için mi öldürdünüz?" sorusuna "Hayır, öyle bir şey kesinlikle yok" yanıtını verdi. İfadesinin başında Narin'i kimin öldürdüğünü bilmediğini söyleyen anne, ifadesinin sonunda "Salim kızıma niye zarar verdi bilmiyorum" diyerek kendisiyle çelişti.
Narin Güran cinayeti soruşturması devam ediyor. Soruşturmaya ilişkin tüm şüphelilerin sorgulamaları sona erdi. Anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran kasten öldürmeye iştirak, 7 şüpheli ise suçluyu kayırma ve suç delilleri yok etme maddelerinden tutuklanmaya sevk edildi.
Soruşturmada anne Yüksel Güran'ın ifadesi de oldukça ilgi çekiciydi.