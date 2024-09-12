Narin Cinayeti savcılık ifadesi | Anne Güran: Salim kızıma niye zarar verdi bilmiyorum

Savcının anneye yönelttiği, "Narin seni ve amcayı gördüğü için mi öldürdünüz?" sorusuna anne, "Hayır, öyle bir şey kesinlikle yok" yanıtını verdi.



İfadesinin başlarında, Narin'i kimin öldürdüğü konusunda bir fikri olmadığını söyleyen anne Güran'ın, sonlara doğru "Salim kızıma niye zarar verdi bilmiyorum" demesi de kendi ifadesiyle çelişmesine neden oldu.



Anne Güran'ın açıklık getiremediği sorular geldiğinde ise 'evde uyuduğunu' söylediği görüldü.