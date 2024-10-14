Narin cinayeti soruşturması: Kim hangi dakikada neredeydi, hepsi belirlendi!
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürüyor. Görüntü ve konuşmalarla ilgili TÜBİTAK incelemesinin tamamlandığını söyleyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Daraltılmış baz çakışmalarında kimin hangi dakikada nerede olduğu, hangi evin içerisinde kimlerle kimin beraber olduğu tek tek belirlenmiş durumda." dedi.
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma sürüyor. 9'u aile üyesi 12 kişi tutuklu.