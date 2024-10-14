Narin cinayeti soruşturması: Kim hangi dakikada neredeydi, hepsi belirlendi!

Soruşturmadaki son gelişmelerle ilgili açıklamada bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Narin evladımızla ilgili soruşturma titiz bir şekilde devam ediyor. Şu anda tutuklular var. Tutukluların yanı sıra adli kontrolde olan şüpheliler var. Yaklaşık 250'ye yakın kişinin ifadesi alındı." dedi.



Tespit edilen kamera görüntülerinin TÜBİTAK'ta incelendiğini söyleyen Tunç, "HTS kayıtları tespit edildi. Geriye dönük o bölgede kimlerin kimlerle konuştuğu, şüpheliler bakımından özellikle baz çakışmaları, en son yapılan teknik çalışmalar çok önemliydi. O daraltılmış baz çakışması dediğimiz bilirkişi incelemeleriyle çok önemli verilere de ulaşıldı." bilgisini paylaştı.