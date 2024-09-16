Narin cinayeti soruşturmasında son durum: 11 tutuklama, 2 yeni gözaltı

Diyarbakır’da cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran’a ilişkin soruşturma sürüyor. Narin Güran cinayetiyle ilgili hazırlanan ön otopsi raporunun önümüzdeki günlerde savcılığa ulaşması bekleniyor. Soruşturmada 11 tutuklu var, gözaltı sayısı ise 3'e çıktı. Son gözaltına alınan 2 kişinin sahte ihbarlarla soruşturmanın seyrini değiştirmeye çalıştığı belirtiliyor.

Narin cinayeti soruşturmasında son durum: 11 tutuklama, 2 yeni gözaltı - 1

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

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Narin cinayeti soruşturmasında son durum: 11 tutuklama, 2 yeni gözaltı - 2

YANLIŞ İHBARLA ŞAŞIRTMA ÇABASI

Yanlış ihbar, aramaların seyrini değiştirme, delil gizleme... Narin soruşturmasında tutuklu ve gözaltı sayısını artıran yeni suçlamalar bunlar.

Narin cinayeti soruşturmasında son durum: 11 tutuklama, 2 yeni gözaltı - 3

Gözaltındaki isimlerden Hediye Güran, cinayet günü WhatsApp yazışmalarını sildiği belirtilen ve suç delillerini yok etmekten tutuklanan amca Fuat Güran'ın eşi.

Narin cinayeti soruşturmasında son durum: 11 tutuklama, 2 yeni gözaltı - 4

HTS kayıtlarına göre yenge, cinayetin işlendiği düşünülen dakikalarda Narin'in yaşadığı eve iki kez girip çıktı.

Narin cinayeti soruşturmasında son durum: 11 tutuklama, 2 yeni gözaltı - 5

Tutuklu anne de ifadesinde "Ben o saatlerde Hediye Güran'la beraberdim." demişti. Hediye Güran'ın sorgusunda verdiği bilgilerin ardından yeni gözaltılar oldu.

Narin cinayeti soruşturmasında son durum: 11 tutuklama, 2 yeni gözaltı - 6

"Kasten öldürmeye iştirak"ten tutuklanan anne Yüksel Güran ise cezaevinden alınıp ağız ve diş sağlığı hastanesine götürüldü.

Narin cinayeti soruşturmasında son durum: 11 tutuklama, 2 yeni gözaltı - 7

Annenin ağız ve diş modeli ile panoramik çene ve diş film grafisi çekildi.

Narin cinayeti soruşturmasında son durum: 11 tutuklama, 2 yeni gözaltı - 8

Daha önce de tutuklu abi Enes Güran'ın kolunda iki ısırık görülmüş, birini kendi yaptığı anlaşılmış, diğer izle ilgili tespit yapılamamıştı.

Narin cinayeti soruşturmasında son durum: 11 tutuklama, 2 yeni gözaltı - 9

Anne ve abiden alınan örnekler, Narin'in çene yapısıyla karşılaştırılacak. Bu doğrultuda yeni bir rapor hazırlanacak.

Narin cinayeti soruşturmasında son durum: 11 tutuklama, 2 yeni gözaltı - 10

Soruşturmada tutuklanan 11. isim, amca Salim Güran'ın 15 yaşındaki işçisi R.A. Amca ve işçisinin Narin kaybolduğu gün mesajlaştığı, bunların daha sonra silindiği ortaya çıkmıştı.

Narin cinayeti soruşturmasında son durum: 11 tutuklama, 2 yeni gözaltı - 11

15 yaşındaki işçi R.A., Narin'in kaybolduğu 21 Ağustos'ta patronu Salim Güran'ın tüm gün yanında olduğunu söyledi.

Narin cinayeti soruşturmasında son durum: 11 tutuklama, 2 yeni gözaltı - 12

"DAHA ÖLMEMİŞ" MESAJINI HATIRLAMADI

R.A., "Tamam henüz bende değil, tamam daha ölmemiş." mesajını hatırlamadığını iddia etti, sadece saat 14.00'te kıyafet değiştirmek için yanından kısa süreliğine ayrıldığını anlattı.

Narin cinayeti soruşturmasında son durum: 11 tutuklama, 2 yeni gözaltı - 13

AMCA SUÇLAMALARI REDDETTİ

Soruşturma kapsamında, 2 Eylül'de tutuklanan amca Salim Güran'ın soruşturmayı yürüten 3 savcı tarafından yeniden ifadesi alındı. Güran, savcılıkta, olay günü yaptıklarına ilişkin daha önce jandarma ve savcılıkta verdiği ifadeleri tekrarladı, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti. Aracına farklı çocukların bindiğini savunan Güran, "Sadece Narin'in DNA'sının çıktığına ilişkin herhangi bir diyeceğim yoktur." dedi.

Narin cinayeti soruşturmasında son durum: 11 tutuklama, 2 yeni gözaltı - 14

"HAYAT KADINLARIYLA GÖRÜŞÜYORUM, ONDAN SİLDİM"

Savcılığın, "Sizden ele geçirilen cep telefonuna ilişkin yapılan Dijital Materyal İnceleme Raporu'nda 23 Ağustos gününden önceki tüm normal arama ve WhatsApp arama kayıtlarını sildiğiniz anlaşılmıştır. Neden arama kayıtlarını silme ihtiyacı duydunuz?" sorusu üzerine Güran, "Ben hayat kadınları ile görüşme sağladığımdan ve bu hususun açığa çıkmaması adına kayıtları sildim Sürekli telefonumda bulunan dijital verileri siliyorum. Narin'in ölümüne ilişkin herhangi bir delili yok etme amacı taşımıyorum." ifadelerini kullandı.

“Sizin ailenin birçok üyesinin 21 Ağustos gününe ilişkin telefonunda bulunan arama, mesajlaşma, WhatsApp kayıtlarını sildikleri tespit edilmiştir. Neden böyle bir şey yapma ihtiyacı hissetmişlerdir?" sorusu üzerine amca Güran, aile üyelerinin neden bu verileri sildiklerini bilmediğini ileri sürdü.

Narin cinayeti soruşturmasında son durum: 11 tutuklama, 2 yeni gözaltı - 15

İTİRAFÇI NEVZAT BAHTİYAR'DAN ÇELİŞKİLİ İFADELER

Narin Güran'ın cansız bedenini dereye gizlediğini itiraf eden ve tutuklanan Nevzat Bahtiyar ifadesinde amca Salim Güran'ın "Arif'in kızını öldürdüm, sen de bu cesedi alıp yok edeceksin. Yoksa seni ve aileni öldürürüm." şeklinde kendisini tehdit ettiğini öne sürdü.

Nevzat Bahtiyar, "Daha önce ifademde bu durumdan bahsetmemiştim çünkü Salim Güran'dan korkmuştum." dedi.

İlk ifadesinde cesedi amcayla birlikte çuvala koyduklarını söyleyen Bahtiyar, mahkemede bu ifadesini değiştirerek "Daha sonra ben kendi ikametimde Narin'in cesedini tek başıma çuvalın içerisine yerleştirdim." dedi.

Narin cinayeti soruşturmasında son durum: 11 tutuklama, 2 yeni gözaltı - 16

İki şüpheli ile tutuklanan amca Fuat Güran'ın 13 Eylül'de gözaltına alınan eşi Hediye Güran'ın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Narin cinayeti soruşturmasında son durum: 11 tutuklama, 2 yeni gözaltı - 17
Narin cinayeti soruşturmasında son durum: 11 tutuklama, 2 yeni gözaltı - 18
Narin cinayeti soruşturmasında son durum: 11 tutuklama, 2 yeni gözaltı - 19
Narin cinayeti soruşturmasında son durum: 11 tutuklama, 2 yeni gözaltı - 20
Narin cinayeti soruşturmasında son durum: 11 tutuklama, 2 yeni gözaltı - 21
Narin cinayeti soruşturmasında son durum: 11 tutuklama, 2 yeni gözaltı - 22
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