Narin cinayeti soruşturmasında son durum: 11 tutuklama, 2 yeni gözaltı
Diyarbakır’da cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran’a ilişkin soruşturma sürüyor. Narin Güran cinayetiyle ilgili hazırlanan ön otopsi raporunun önümüzdeki günlerde savcılığa ulaşması bekleniyor. Soruşturmada 11 tutuklu var, gözaltı sayısı ise 3'e çıktı. Son gözaltına alınan 2 kişinin sahte ihbarlarla soruşturmanın seyrini değiştirmeye çalıştığı belirtiliyor.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.
Tavşantepe köyünde organize işler! Narin bulunmasın diye her yolu denediler