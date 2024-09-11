Narin cinayeti soruşturmasında son durum | Bakan Tunç: 22 şüpheli yarın mahkemeye sevk edilecek

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos’ta kaybolan ve aramaların 19’uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturmada itirafçı Nevzat Bahtiyar savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklandı. Soruşturma kapsamında gözaltında bulunanlar arasında yer alan köy imamı ise jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Gözaltındaki şüphelilerin sorgusu için bir gün daha ek gözaltı süresi alındı. Soruşturmadaki son durumla ilgili bilgi veren Bakan Tunç, "Soruşturma kapsamında 267 kişinin ifadesi alındı. Narin'den alınan doku örnekleri inceleniyor. Olayda kullanıldığı değerlendirilen kimyasal inceleme raporu beklenmektedir. Gözaltındaki 22 şüpheli yarın mahkemeye sevk edilecek" dedi.

Narin cinayeti soruşturmasında son durum | Bakan Tunç: 22 şüpheli yarın mahkemeye sevk edilecek - 1

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve bugün cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

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Narin cinayeti soruşturmasında son durum | Bakan Tunç: 22 şüpheli yarın mahkemeye sevk edilecek - 2

İTİRAFÇI NEVZAT BAHTİYAR TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında 24 şüpheli gözaltına alındı.

Narin’in cesedini dere yatağına gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar da şüpheliler arasında yer alıyor.

Sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Nevzat Bahtiyar, tutuklandı.

Narin cinayeti soruşturmasında son durum | Bakan Tunç: 22 şüpheli yarın mahkemeye sevk edilecek - 3

KÖY İMAMI SERBEST BIRAKILDI

Nevzat Bahtiyar'ın tutuklanmasının ardından 23 şüpheli, emniyet güçleri tarafından sorgulanıyor.

Sorgusu tamamlanan köy imamı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Gözaltındakiler için ikinci kez ek gözaltı süresi kullanıldı. 

Narin cinayeti soruşturmasında son durum | Bakan Tunç: 22 şüpheli yarın mahkemeye sevk edilecek - 4

ÜÇ BAKANDAN NARİN'İN MEZARINA ZİYARET

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da Narin Güran'ın mezarını ziyaret etti.

Ziyaret sonrası Bakan Yerlikaya, Tunç ve Göktaş kameralar karşısına çıktı. Bakan Tunç, soruşturmaya ilgili açıklamalarda bulundu.

Narin cinayeti soruşturmasında son durum | Bakan Tunç: 22 şüpheli yarın mahkemeye sevk edilecek - 5

BAKAN TUNÇ: 267 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI, 22 ŞÜPHELİ YARIN MAHKEMEYE ÇIKACAK

Bakan Tunç'un açıklamalarından öne çıkanlar: 

"Olay en ince ayrıntısına kadar çıkarılacak. Sorumluların en ağır cezayı alması için takipçi olacağız. Elim olayın en ince ayrıntısına kadar aydınlatılması için titizlikle çalışıyor. Caniler hesap verecek, sorumluların en ağır cezayı alması için takipçisi olacağız.

Soruşturma kapsamında 267 kişinin ifadesi alındı. Narin'den alınan doku örnekleri inceleniyor. 22 şüpheli yarın mahkemeye sevk edilecek."

Narin cinayeti soruşturmasında son durum | Bakan Tunç: 22 şüpheli yarın mahkemeye sevk edilecek - 6

NEVZAT BAHTİYAR İFADESİNDE NELER SÖYLEDİ?

Ayrıntılı soruşturma sürerken gözaltına alınan şüphelilerden sıva ustası Nevzat Bahtiyar'ın  ifadesi ortaya çıktı.

Narin cinayeti soruşturmasında son durum | Bakan Tunç: 22 şüpheli yarın mahkemeye sevk edilecek - 7

Salim Güran'ın Narin'in cesedini saklaması için kendisine verdiğini anlatan Nevzat Bahtiyar ifadesinde, "Salim Güran, battaniyeye sarılı bir şeyi göstererek, 'Bunu yok edeceksin' dedi. 'İyi düşün, sana 200 bin lira veririm' dedi. Battaniyeye sarılı çocuğu alıp, çuvalın içerisine birlikte koyduk. Muhtar Salim Güran ile birlikte ayrılmadan önce 'göl' diye tabir ettiğimiz Eğertutmaz Deresi'ni işaret etti ve 'Oraya götür' dedi. Ağacın yanında çok derin olmayan bir yer buldum. Burada biraz su vardı. Bu alana çuvalı bıraktım ki çuval birisi tarafından bulunur diye düşünerek üzerine bir taş koydum." dedi.

Narin cinayeti soruşturmasında son durum | Bakan Tunç: 22 şüpheli yarın mahkemeye sevk edilecek - 8

İTİRAF SONRASI DERE KENARINDA KEŞİF

Nevzat Bahtiyar'ın itirafı sonrası Tavşantepe Mahallesi'ne 2 kilometre mesafedeki Eğertutmaz Deresi'nin kenarında keşif yapıldı.

Narin cinayeti soruşturmasında son durum | Bakan Tunç: 22 şüpheli yarın mahkemeye sevk edilecek - 9
Narin cinayeti soruşturmasında son durum | Bakan Tunç: 22 şüpheli yarın mahkemeye sevk edilecek - 10
Narin cinayeti soruşturmasında son durum | Bakan Tunç: 22 şüpheli yarın mahkemeye sevk edilecek - 11
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