Narin cinayeti soruşturmasında son durum | Bakan Tunç: 22 şüpheli yarın mahkemeye sevk edilecek
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos’ta kaybolan ve aramaların 19’uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturmada itirafçı Nevzat Bahtiyar savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklandı. Soruşturma kapsamında gözaltında bulunanlar arasında yer alan köy imamı ise jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Gözaltındaki şüphelilerin sorgusu için bir gün daha ek gözaltı süresi alındı. Soruşturmadaki son durumla ilgili bilgi veren Bakan Tunç, "Soruşturma kapsamında 267 kişinin ifadesi alındı. Narin'den alınan doku örnekleri inceleniyor. Olayda kullanıldığı değerlendirilen kimyasal inceleme raporu beklenmektedir. Gözaltındaki 22 şüpheli yarın mahkemeye sevk edilecek" dedi.
Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve bugün cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.
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