Narin cinayeti soruşturmasında son durum: Çember daralıyor!

Diyarbakır’da cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran'a ilişkin soruşturmada çember daralıyor. Narin Güran cinayetiyle ilgili hazırlanan ön otopsi raporunun önümüzdeki günlerde savcılığa ulaşması bekleniyor. Soruşturmada 11 tutuklu var, gözaltı sayısı ise 3'e çıktı. Son gözaltına alınan 2 kişinin sahte ihbarlarla soruşturmanın seyrini değiştirmeye çalıştığı belirtiliyor.

Narin cinayeti soruşturmasında son durum: Çember daralıyor! - 1

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Tavşantepe köyünde organize işler! Narin bulunmasın diye her yolu denediler

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Narin cinayeti soruşturmasında son durum: Çember daralıyor! - 2

YANLIŞ İHBARLA ŞAŞIRTMA ÇABASI

Narin'i arama çalışmalarında, birçok asılsız ihbarın yapıldığı ortaya çıktı. Ekipleri yanlış yönlendiren o ihbarlar, JASAT tutağında yer aldı. Tutanağa göre, Suriyelilerin kaldığı çadıra yakın bir konumda terlik bulunduğu iddia edilerek, jandarma bu tarafa yönlendirilmeye çalışıldı.

Narin cinayeti soruşturmasında son durum: Çember daralıyor! - 3

Arama çalışmaları sırasında köyde yangın çıkarıldı, olağan dışı elektrik kesintileri yaşandı. İki kişinin bir kız çocuğunu köyün üst tarafına götürdüğü şeklindeki ihbar da ekipleri yanlış yönlendirmek içindi.

Narin cinayeti soruşturmasında son durum: Çember daralıyor! - 4

Bu gibi eylemlerle, jandarma personeli, Eğertutmaz Deresi'nden uzaklaştırılmaya çalışıldı. Narin cinayeti ile ilgili hazırlanan ön otopsi raporunun önümüzdeki günlerde savcılığa ulaşması bekleniyor.

Narin cinayeti soruşturmasında son durum: Çember daralıyor! - 5

Soruşturma kapsamında, tutuklu bulunan amca Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran da gözaltına alındı. HTS kayıtlarına göre yenge, cinayetin işlendiği düşünülen dakikalarda Narin'in yaşadığı eve iki kez girip çıktı.

Narin cinayeti soruşturmasında son durum: Çember daralıyor! - 6

Tutuklu anne Yüksel Güran da ifadesinde "Ben o saatlerde Hediye Güran'la beraberdim." demişti. Öte yandan annenin ağız ve diş yapısına ilişkin örnekler de alındı.

Narin cinayeti soruşturmasında son durum: Çember daralıyor! - 7

İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilen örnekler, tutuklu ağabey Enes Güran'ın kolundaki ısırık izleriyle karşılaştırılacak.

Narin cinayeti soruşturmasında son durum: Çember daralıyor! - 8

2 YENİ GÖZALTI

Hediye Güran'ın sorgusunda verdiği bilgilerin ardından yeni gözaltılar oldu. Gözaltına alınan 2 kişi de Narin'in akrabası.

Şüpheliler, soruşturmanın seyrini değiştirmek için, sahte ihbarlarla görevlileri farklı yerlere yönlendirdikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.

Narin cinayeti soruşturmasında son durum: Çember daralıyor! - 9

Soruşturmada tutuklanan 11. isim, amca Salim Güran'ın 15 yaşındaki işçisi R.A. Amca ve işçisinin Narin son görüldüğü 15.15'ten sonra 5 kez görüştüğü ortaya çıkmıştı.

Narin cinayeti soruşturmasında son durum: Çember daralıyor! - 10

Ancak 15 yaşındaki işçi, Narin'in kaybolduğu 21 Ağustos'ta patronu Salim Güran'ın tüm gün yanında olduğunu söyledi.

Narin cinayeti soruşturmasında son durum: Çember daralıyor! - 11

"DAHA ÖLMEMİŞ" MESAJINI HATIRLAMADI

R.A., Salim Güran'a "Tamam henüz bende değil, tamam daha ölmemiş." dediğini de hatırlamadığını iddia etti, sadece saat 14.00'te kıyafet değiştirmek için yanından kısa süreliğine ayrıldığını anlattı.

Narin cinayeti soruşturmasında son durum: Çember daralıyor! - 12

AMCA SUÇLAMALARI REDDETTİ

Soruşturma kapsamında, 2 Eylül'de tutuklanan amca Salim Güran'ın soruşturmayı yürüten 3 savcı tarafından yeniden ifadesi alındı. Güran, savcılıkta, olay günü yaptıklarına ilişkin daha önce jandarma ve savcılıkta verdiği ifadeleri tekrarladı, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti. Aracına farklı çocukların bindiğini savunan Güran, "Sadece Narin'in DNA'sının çıktığına ilişkin herhangi bir diyeceğim yoktur." dedi.

Narin cinayeti soruşturmasında son durum: Çember daralıyor! - 13

"HAYAT KADINLARIYLA GÖRÜŞÜYORUM, ONDAN SİLDİM"

Savcılığın, "Sizden ele geçirilen cep telefonuna ilişkin yapılan Dijital Materyal İnceleme Raporu'nda 23 Ağustos gününden önceki tüm normal arama ve WhatsApp arama kayıtlarını sildiğiniz anlaşılmıştır. Neden arama kayıtlarını silme ihtiyacı duydunuz?" sorusu üzerine Güran, "Ben hayat kadınları ile görüşme sağladığımdan ve bu hususun açığa çıkmaması adına kayıtları sildim Sürekli telefonumda bulunan dijital verileri siliyorum. Narin'in ölümüne ilişkin herhangi bir delili yok etme amacı taşımıyorum." ifadelerini kullandı.

“Sizin ailenin birçok üyesinin 21 Ağustos gününe ilişkin telefonunda bulunan arama, mesajlaşma, WhatsApp kayıtlarını sildikleri tespit edilmiştir. Neden böyle bir şey yapma ihtiyacı hissetmişlerdir?" sorusu üzerine amca Güran, aile üyelerinin neden bu verileri sildiklerini bilmediğini ileri sürdü.

Narin cinayeti soruşturmasında son durum: Çember daralıyor! - 14

İTİRAFÇI NEVZAT BAHTİYAR'DAN ÇELİŞKİLİ İFADELER

Narin Güran'ın cansız bedenini dereye gizlediğini itiraf eden ve tutuklanan Nevzat Bahtiyar ifadesinde amca Salim Güran'ın "Arif'in kızını öldürdüm, sen de bu cesedi alıp yok edeceksin. Yoksa seni ve aileni öldürürüm." şeklinde kendisini tehdit ettiğini öne sürdü.

Nevzat Bahtiyar, "Daha önce ifademde bu durumdan bahsetmemiştim çünkü Salim Güran'dan korkmuştum." dedi.

İlk ifadesinde cesedi amcayla birlikte çuvala koyduklarını söyleyen Bahtiyar, mahkemede bu ifadesini değiştirerek "Daha sonra ben kendi ikametimde Narin'in cesedini tek başıma çuvalın içerisine yerleştirdim." dedi.

Narin cinayeti soruşturmasında son durum: Çember daralıyor! - 15

11 KİŞİ TUTUKLU

Soruşturmada, aralarında anne Yüksel ve ağabey Enes Güran'ın da bulunduğu 11 zanlı tutuklanmıştı.

Narin cinayeti soruşturmasında son durum: Çember daralıyor! - 16

Amca Fuat Güran'ın 13 Eylül'de gözaltına alınan eşi Hediye Güran ile onun sorgusunda verdiği bilgilerin ardından gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Narin cinayeti soruşturmasında son durum: Çember daralıyor! - 17
Narin cinayeti soruşturmasında son durum: Çember daralıyor! - 18
Narin cinayeti soruşturmasında son durum: Çember daralıyor! - 19
Narin cinayeti soruşturmasında son durum: Çember daralıyor! - 20
Narin cinayeti soruşturmasında son durum: Çember daralıyor! - 21
Narin cinayeti soruşturmasında son durum: Çember daralıyor! - 22
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