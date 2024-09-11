Narin cinayeti soruşturmasında son durum: İtirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı, köy imamı serbest

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos’ta kaybolan ve aramaların 19’uncu gününde cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturmada itirafçı Nevzat Bahtiyar savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklandı. Soruşturma kapsamında gözaltında bulunanlar arasında yer alan köy imamı ise jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Sorgudaki şüphelilerin yarın adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

Narin cinayeti soruşturmasında son durum: İtirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı, köy imamı serbest - 1

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve bugün cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Narin soruşturması | İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın ifadeleri çelişti: "Seni ve aileni öldürürüm"

TÜRKİYE HABERLERİ

Narin cinayeti soruşturmasında son durum: İtirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı, köy imamı serbest - 2

Soruşturma kapsamında 24 şüpheli gözaltına alındı.

Narin’in cesedini dere yatağına gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar da şüpheliler arasında yer alıyor.

Sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Nevzat Bahtiyar, tutuklandı.

Narin cinayeti soruşturmasında son durum: İtirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı, köy imamı serbest - 3

TUTUKLANDI

Gelişmeyi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyurdu: 

"8 yaşındaki Narin Güran evladımızın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Nevzat B. çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır.

Gözaltında bulunan diğer şüphelilerle ilgili işlemler devam etmektedir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Narin kızımızın ölümünden sorumlu olan kim varsa adalet önüne çıkarılacak ve hak ettikleri cezaya çarptırılacaktır."

Narin cinayeti soruşturmasında son durum: İtirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı, köy imamı serbest - 4

KÖY İMAMI SERBEST BIRAKILDI

Nevzat Bahtiyar'ın tutuklanmasının ardından 23 şüpheli, emniyet güçleri tarafından sorgulanıyor.

Sorgusu tamamlanan köy imamı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 22 şüphelinin yarın adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

Narin cinayeti soruşturmasında son durum: İtirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı, köy imamı serbest - 5

NEVZAT BAHTİYAR İFADESİNDE NELER SÖYLEDİ?

Ayrıntılı soruşturma sürerken gözaltına alınan şüphelilerden sıva ustası Nevzat Bahtiyar'ın  ifadesi ortaya çıktı.

Narin cinayeti soruşturmasında son durum: İtirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı, köy imamı serbest - 6

Salim Güran'ın Narin'in cesedini saklaması için kendisine verdiğini anlatan N.B. ifadesinde, "Salim Güran, battaniyeye sarılı bir şeyi göstererek, 'Bunu yok edeceksin' dedi. 'İyi düşün, sana 200 bin lira veririm' dedi. Battaniyeye sarılı çocuğu alıp, çuvalın içerisine birlikte koyduk. Muhtar Salim Güran ile birlikte ayrılmadan önce 'göl' diye tabir ettiğimiz Eğertutmaz Deresi'ni işaret etti ve 'Oraya götür' dedi. Ağacın yanında çok derin olmayan bir yer buldum. Burada biraz su vardı. Bu alana çuvalı bıraktım ki çuval birisi tarafından bulunur diye düşünerek üzerine bir taş koydum." dedi.

Narin cinayeti soruşturmasında son durum: İtirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı, köy imamı serbest - 7

İTİRAF SONRASI DERE KENARINDA KEŞİF

Nevzat Bahtiyar'ın itirafı sonrası Tavşantepe Mahallesi'ne 2 kilometre mesafedeki Eğertutmaz Deresi'nin kenarında keşif yapıldı.

Narin cinayeti soruşturmasında son durum: İtirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı, köy imamı serbest - 8
Narin cinayeti soruşturmasında son durum: İtirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı, köy imamı serbest - 9
Narin cinayeti soruşturmasında son durum: İtirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı, köy imamı serbest - 10
Narin cinayeti soruşturmasında son durum: İtirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı, köy imamı serbest - 11
DAHA FAZLA GÖSTER