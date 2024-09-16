Narin cinayeti soruşturmasında son durum: Narin'in yengesi ve 2 kuzeni adliyede
Diyarbakır’da cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran'a ilişkin soruşturmada çember daralıyor. Gözaltına alınan Narin'in yengesi Hediye Güran ile kuzenleri Ş.K. ve İ.Ķ. adliyeye sevk edildi.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.
Tavşantepe köyünde organize işler! Narin bulunmasın diye her yolu denediler