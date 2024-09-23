Narin cinayeti soruşturmasında yeni gelişme: Adli Tıp'ın diş izi incelemesi tamamlandı

8 yaşındaki Narin cinayeti soruşturmasında Adli Tıp İhtisas Kurulu'nun incelemesi tamamlandı. Raporda diş izinin kimlik tanısı için elverişli olmadığı ifade edilirken ağabey Enes Güran'ın kolundaki izin, insan ısırığı ve kaybolma günü ile uyumlu olduğu tespit edildi.

Narin cinayeti soruşturmasında yeni gelişme: Adli Tıp'ın diş izi incelemesi tamamlandı - 1

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Narin cinayeti soruşturmasında yeni gelişme: Adli Tıp'ın diş izi incelemesi tamamlandı - 2

Arama çalışmalarının sürdüğü sırada gözaltına alınan ağabeyi Enes Güran'ın İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki daha önceki incelemelerinde, 30 Ağustos'ta ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilememişti.

Narin cinayeti soruşturmasında yeni gelişme: Adli Tıp'ın diş izi incelemesi tamamlandı - 3

Savcılar, ağabey Enes Güran'ın kolundaki ısırık yarasının anneye ait olabileceği ihtimali üzerine anne Yüksel Güran'ı hastaneye sevk etmiş ve annenin ağız ve diş modeli alınmıştı.

Narin cinayeti soruşturmasında yeni gelişme: Adli Tıp'ın diş izi incelemesi tamamlandı - 4

KENDİSİNİN ISIRDIĞINI İDDİA ETTİ

Enes Güran, kolundaki ısırığın olay yaşandıktan sonra acısını belli etmemek üzere kendisi tarafından yapıldığını öne sürmüştü.

Narin cinayeti soruşturmasında yeni gelişme: Adli Tıp'ın diş izi incelemesi tamamlandı - 5

RAPOR AÇIKLANDI

Adli Tıp İhtisas Kurulu'nun ağabey Enes Güran'ın kolundaki diş izi incelemesinde; izin kimlik tanısı için elverişli olmadığını açıkladı.

Narin cinayeti soruşturmasında yeni gelişme: Adli Tıp'ın diş izi incelemesi tamamlandı - 6

Raporda ağabey Enes Güran'ın kolundaki izin insan ısırığı ile uyumlu olduğu belirlendi.

Narin cinayeti soruşturmasında yeni gelişme: Adli Tıp'ın diş izi incelemesi tamamlandı - 7

Yine raporda koldaki izin kaybolma günü ile uyumlu olduğu ifade edildi.

Narin cinayeti soruşturmasında yeni gelişme: Adli Tıp'ın diş izi incelemesi tamamlandı - 8

SORUŞTURMADA SON DURUM

Narin Güran cinayeti soruşturmasına ilişkin son durumu açıklayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, karanlıkta hiçbir şeyin kalmayacağını, şu anda elde edilen deliller, veriler, ifadeler olduğunu, ancak ifadelerde çelişkilerin bulunduğunu anlattı.

Narin cinayeti soruşturmasında yeni gelişme: Adli Tıp'ın diş izi incelemesi tamamlandı - 9

Bakan Tunç, elde edilen yeni kamera görüntülerinin TÜBİTAK tarafından incelendiğini dile getirdi.

Narin cinayeti soruşturmasında yeni gelişme: Adli Tıp'ın diş izi incelemesi tamamlandı - 10

Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeniden ifadeler alınabiliyor. Bu anlamda soruşturma aşamasında şu anda 12 şüpheli tutuklu, 3 adli kontrol kararı verilen kişi var. 27’si şüpheli, 241’i tanık olmak üzere bu soruşturma kapsamında 268 kişinin ifadesi alındı. Birtakım DNA tespitleri var. Tespit edilen araçlar üzerinde kriminal incelemeler var. Gerek jandarma kriminal laboratuvarları gerekse Diyarbakır ve İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığımızın elde ettiği veriler var. HTS kayıtları var. Geriye dönük HTS kayıtları inceleniyor. Kim kiminle yoğun görüşmüş ve bunun yanı sıra baz çakışmalar tespit ediliyor. O cinayet mahallinde kimlerin olduğuna yönelik baz istasyonu tespitleri ve baz çakışmalarıyla ilgili şu anda çalışmalar devam ediyor. Birtakım tespit edilen kamera görüntüleri var. Bu kamera görüntüleri dün TÜBİTAK'a gönderildi. TÜBİTAK tarafından bir inceleme yapılıyor. Hem ses hem görüntü anlamında tespit edilen, bazı evlerden elde edilen kameralarla ilgili TÜBİTAK'ta da bir çalışma yapılıyor."

Narin cinayeti soruşturmasında yeni gelişme: Adli Tıp'ın diş izi incelemesi tamamlandı - 11
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