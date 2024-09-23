Narin cinayeti soruşturmasında yeni gelişme: Adli Tıp'ın diş izi incelemesi tamamlandı
8 yaşındaki Narin cinayeti soruşturmasında Adli Tıp İhtisas Kurulu'nun incelemesi tamamlandı. Raporda diş izinin kimlik tanısı için elverişli olmadığı ifade edilirken ağabey Enes Güran'ın kolundaki izin, insan ısırığı ve kaybolma günü ile uyumlu olduğu tespit edildi.
Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.