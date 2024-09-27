Narin cinayeti soruşturmasında yeni gelişme: Amca Salim Güran'ın hücresi değiştirildi

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni bilgilere ulaşıldı. Küçük kızın kaybolması ve öldürülmesinin yarım saatten daha kısa sürede gerçekleştiği tespit edildi. Cinayette baş şüpheli olan amcanın kaldığı hücre de değiştirildi. Salim Güran yüksek güvenlikli izole hücreye alındı.

Narin cinayeti soruşturmasında yeni gelişme: Amca Salim Güran'ın hücresi değiştirildi - 1

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın (8) öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

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Narin cinayeti soruşturmasında yeni gelişme: Amca Salim Güran'ın hücresi değiştirildi - 2

Narin'in annesi Yüksel Güran

Aralarında küçük kızın annesi, ağabeyi, amcaları ve akrabalarının bulunduğu 12 kişi tutuklu.

Narin cinayeti soruşturmasında yeni gelişme: Amca Salim Güran'ın hücresi değiştirildi - 3

NARİN 25 DAKİKADA HAYATTAN KOPARILDI

Yapılan tespitlere göre tüm olay 25 dakika içinde gerçekleştirildi. Yani Narin'in kaybolması, boğularak öldürülmesi ve dere yatağına gömülmesi yarım saatten daha kısa sürede oldu.

Narin cinayeti soruşturmasında yeni gelişme: Amca Salim Güran'ın hücresi değiştirildi - 4

Amca Salim Güran'ın aracında bulunan ve Narin'in DNA’sı ile uyuşan örnekler en önemli deliller arasında. Narin'e ait sürüntünün önce amcanın eline, daha sonra direksiyona bulaştığı ancak amcanın bunları sildiği iddia edildi.

Narin cinayeti soruşturmasında yeni gelişme: Amca Salim Güran'ın hücresi değiştirildi - 5

Soruşturma kapsamında Salim Güran'ın telefon görüşmeleri geri getirildi ancak internet üzerinden yapılan görüşmeler alınamadı.

Narin cinayeti soruşturmasında yeni gelişme: Amca Salim Güran'ın hücresi değiştirildi - 6

AMCANIN TUTUKLU KAYINBİRADERİ JANDARMAYA YANLIŞ BİLGİ VERMİŞ

Narin'in kaybolduğu 21 Ağustos, amca Salim Güran'ın tutuklandığı 2 Eylül ve küçük kızın cansız bedeninin bulundugu 8 Eylül. Bu 3 tarihte aile üyelerinin yoğun telefon trafiği dikkat çekiciydi.

Narin cinayeti soruşturmasında yeni gelişme: Amca Salim Güran'ın hücresi değiştirildi - 7

Onlardan birinin baş şüpheli amca Salim Güran'ın kayınbiraderi Mehmet Şevket Kaya olduğu tespit edildi. Mehmet Şevket Kaya, Narin kaybolduktan bir gün sonra çocuğun bulunduğunu ve Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldüğünü söylemişti.

Narin cinayeti soruşturmasında yeni gelişme: Amca Salim Güran'ın hücresi değiştirildi - 8

Kaya'nın jandarmayı yanlış yönlendirdiği tespit edildi. Kaya, suçluyu kayırma ve delilleri karartma suçundan tutuklandı.

Narin cinayeti soruşturmasında yeni gelişme: Amca Salim Güran'ın hücresi değiştirildi - 9

SALİM GÜRAN'IN HÜCRESİ DEĞİŞTİRİLDİ

Cinayetle ilgili tutuklanan 12 kişi Diyarbakır Cezaevi'ndeki T tipi hücrelerde bulunuyor. Tek kişilik olan bu hücreler şüphelilerin kendi aralarında bilgi alış verişi yapmasını engelliyor. Ancak cinayette baş şüpheli olan amca Salim Güran'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Narin cinayeti soruşturmasında yeni gelişme: Amca Salim Güran'ın hücresi değiştirildi - 10

Amca aynı kampüs içerisinde daha yüksek güvenlikli izole hücreye alındı. Bu hücrede televizyon dahil hiçbir iletişim aracı yok. Soruşturmaya tamamlanıncaya kadar Salim Güran'ın tutukluluk hali bu şekilde devam edecek.

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