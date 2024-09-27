Narin cinayeti soruşturmasında yeni gelişme: Amca Salim Güran'ın hücresi değiştirildi
Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetiyle ilgili yeni bilgilere ulaşıldı. Küçük kızın kaybolması ve öldürülmesinin yarım saatten daha kısa sürede gerçekleştiği tespit edildi. Cinayette baş şüpheli olan amcanın kaldığı hücre de değiştirildi. Salim Güran yüksek güvenlikli izole hücreye alındı.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın (8) öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.