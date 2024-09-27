Narin cinayeti soruşturmasında yeni gelişme: Amca Salim Güran'ın hücresi değiştirildi

SALİM GÜRAN'IN HÜCRESİ DEĞİŞTİRİLDİ

Cinayetle ilgili tutuklanan 12 kişi Diyarbakır Cezaevi'ndeki T tipi hücrelerde bulunuyor. Tek kişilik olan bu hücreler şüphelilerin kendi aralarında bilgi alış verişi yapmasını engelliyor. Ancak cinayette baş şüpheli olan amca Salim Güran'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı.