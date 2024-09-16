Narin cinayeti soruşturmasında yeni gelişme: Yengenin sorgusu sürüyor, kuzenler serbest bırakıldı
Diyarbakır’da cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran'a ilişkin soruşturmada çember daralıyor. Gözaltına alınan Narin'in kuzenleri Ş.K. ve İ.Ķ., savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Tutuklu Fuat Güran’ın eşi Hediye Güran’ın ise ifade işlemleri sürüyor.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.
Tavşantepe köyünde organize işler! Narin bulunmasın diye her yolu denediler