Narin cinayetin davasında üçüncü gün: İfadeler reddediliyor, olaylar hatırlanmıyor
Narin Güran cinayeti davasında bugün üçüncü duruşma yapılıyor. İlk gün sanıkların savunmalarını dinleyen mahkeme, ikinci günde tanıkları dinledi. Mahkeme heyeti dün geç saatlere kadar duruşmayı sürdürdü. Dünkü duruşmaya, bir sanığın tanıklık yapmaktan vazgeçmesi, babanın bütün sanıkları suçlaması ve bir tanığın da Narin'in cesedinin bulunduğu gün köydeki kadınların kavga ettiğini doğrulaması damga vurdu. Yüksel Güran'ın kardeşi Yasemin Gül, Maşallah Güran'ın birilerini suçlayarak, "Boyun devrilsin, gözün kör olsun, Allah belanı versin" beddualarını ettiğini söyledi. Mahkeme Başkanı gizli tanık iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Başkan "Mahkememize ulaşan gizli tanık ifadesi yok." dedi. Duruşmanın ikinci gününde, sanıkların işkence altında ifade, olayın şoku ve başka gerekçeleri ileri sürerek, kolluk ifadelerini reddetmesi, önemli konuları hatırlamadıklarını söylemesi dikkat çekti. Sanıklar kritik konuları genelde hatırlamadıklarını ileri sürdü. Avukatlar, işkence iddialarına karşılık, sanıklar tarafından herhangi bir suç duyurusunun yapılmadığını dikkate sundu. Duruşmanın üçüncü gününde ise 9 yeni tanık dinlenecek. Güran ailesi avukatlarının mahkemeden talep ettiği Dara bölgesine (Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Bilal Dicle Gözetleme Noktası) ait görüntülerin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlandı ve mahkemeye sunuldu. İlerleyen saatlerde görüntüler izlenecek.
YARGILAMA SÜRÜYOR
Narin cinayetini aydınlatacak duruşma devam ediyor.
Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki perşembe günü başlayan duruşmada tutuklu sanıklar Nevzat Bahtiyar, ağabey Enes, anne Yüksel ve amca Salim Güran savunma yaptı.
Mahkemede, ikinci günde tanıkların dinlenmesine geçildi. Dün, saat 09.00'da başlayan duruşmada 4 sanık ve 26 tanığın beyanları dinlenerek tamamlandı.
Bugünkü duruşmada ise Güran ailesinin avukatlarının talebi üzerine yeni tanık ve avukat savunmaları dinleniyor.